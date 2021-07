Kestävä ja täydentyvä kaupunkirakentaminen on kasvukeskuksissa eduksi.

Terhi Ainiala, Mari Holopainen ja Lari Lohikoski kirjoittivat (HS Mielipide 7.7.) Helsingin asuntotuotannon tavoitteista, lähiluonnosta ja muiden kaupunkien roolista. Kirjoituksessa todettiin, että muut kaupungit tulisi ottaa mukaan kasvun suuntaamiseen, ja esimerkiksi Tampereen ratikka voisi hillitä Helsingin hintoja. Tästä voidaan tulkita, että kirjoittajien toiveena on kiihdyttää Tampereen kasvua ja hillitä Helsingin kasvupaineita.

Tampereen ollessa Helsinkiä yli puolet pienempi on todettava, että me todella hoidamme osamme. Tampereella useamman vuoden keskiarvo on lähemmäs 4000 uutta asuntoa, eikä tahti ole hidastumassa. Helsingissä rakentui viime vuonna yli 7000 asuntoa, mutta Tampereen rakentamisvauhti tarkoittaisi yli 10 000 asunnon vuosittaista tuotantoa. Mitä olen keskustelua seurannut, tämän saavuttaminen on työn takana.

Tampereella kaupungin rakentuminen on toistaiseksi nähty valtaosin myönteisenä asiana, mikä kertoo kaupungin elinvoimasta. Olen itse samaa mieltä, ja tämä tilanne tulee säilyttää. Parhaiten se onnistuu tekemällä hyvää kaupunkia, josta myös nykyiset asukkaat voivat nauttia.

Kirjoittajien kanssa olen samaa mieltä siitä, että kuntien on käytettävä kaavoitusmonopoliaan tehokkaasti ja vaadittava rakentamiselta laatua – niin taloja kuin kaupunkiympäristöä tehtäessä.

Tähän on myös työkaluja. Viherkertoimen kaltainen normitus auttaa vihertämään kaupunkiympäristöä, mutta samalla esimerkiksi katupuiden tärkeyden ymmärtäminen, lähiluonnosta huolehtiminen ja luonnonläheinen kaupunkiympäristö ovat 2020-luvun tärkeitä tavoitteita. Pitkät hellejaksot lisäävät entisestään kaupunkivihreän tarvetta, ja kaupunkiluonnolla on tehtävänsä myös monimuotoisuuden suojelussa.

Vaikka asioiden yhteensovittaminen on haastavaa, on kestävä ja täydentyvä kaupunkirakentaminen kuitenkin Tampereen – ja rohkenen väittää että myös Helsingin – pitkän tähtäimen etu. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen koskemattomille luontoalueille ei ole kestävää. Sitä ei ole myöskään asuntorakentamisen hidastaminen niin, että asuntojen hintataso karkaa yhä kauemmas nuorten sukupolvien tai potentiaalisten uusien kaupunkilaisten ulottumattomiin.

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, ja on Suomen etu, että meillä on useampi vireä kasvukeskus. Niiden tuottamat monipuoliset palvelut hyödyttävät laajasti myös ympäröiviä maakuntia. Viihtyisiä kaupunkeja tarvitaan, ja kaikkien on tehtävä osansa.

Jaakko Stenhäll

apulaispormestari (vihr.), elinvoima ja kilpailukyky

Tampere

