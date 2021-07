Palvelukeskus voisi sisältää muun muassa vaatteiden entisöinti- ja korjauspalveluita, suutarin palvelut, pesulapalvelut, vaatelainaamon sekä second hand - ja vintage-myymälöitä.

Helsingin Sanomat kirjoitti keväällä (16.5.) Helsingin ydinkeskustan tulevaisuudesta. Kirjoituksessa pohdittiin eri syitä alueen hiljentymiseen. Olisiko nyt hyvä hetki pohtia laajemmin ydinkeskustan palveluiden uudistamista ja sitä, kenelle tämän hetken ydinkeskusta on rakennettu?

Helsingin ydinkeskustan ajankohtaistaminen kestävämmän kulutuksen keinoin voisi olla yksi ratkaisu sen eläväisenä säilymiseen ja kiertotalouden potentiaalin hyödyntämiseen.

Kulutuskäyttäytymisemme on muututtava kestävämpään suuntaan, ja lineaarisen talouden rinnalle on piirretty näkymää kiertotaloudesta ja sen eri palveluista. Osa näistä palveluista on jo rohkeasti siirtynyt osaksi perinteisten ostoskeskusten sisältöä. Esimerkiksi Relove second hand -konsepti avasi ovensa Stockmannin tiloissa, ja Tampereella Rekki second hand -palvelu on avattu Sokoksen liiketiloihin.

Tämä ajan ilmiö näkyy myös ydinkeskustan ulkopuolella ja sen lähettyvillä olevissa kivijalkakaupoissa, joissa uusia kiertotalouden lainaus- ja korjauspalveluita on tullut runsaasti lisää.

Jotta voisimme muuttaa kulutustapojamme pysyvästi ja laajasti kestävämpään suuntaan, kyseisten palveluiden helppo saatavuus ja sijainti ovat tärkeitä edellytyksiä. Kaupungilla olisi tässä suuri potentiaali uudistua ja olla mukana mahdollistamassa kestävämpää kulutuskäyttäytymistä ja tehdä siitä kaikille helpompaa.

Tarvitsemme kipeästi ostoskeskusten rinnalle vaihtoehdon palvelukeskuksesta, jossa useampi kiertotalouskonsepti löytyy saman katon alta. Palvelukeskus voisi sisältää muun muassa vaatteiden entisöinti- ja korjauspalveluita, suutarin palvelut, pesulapalvelut, vaatelainaamon sekä second hand - ja vintage-myymälöitä.

Keskuksessa voisi toimia myös elektroniikan korjaus- ja kierrätyspiste, urheiluvälineiden vuokraamo ja jopa hävikkiruokamyymälä sekä -ravintola.

Uskon, että moni yrittäjä hyötyisi palveluiden toimiessa kollektiivisesti, ja ihmiset saisivat uuden, kestävämmän syyn käyttää ydinkeskustan palveluita ja rakentaa kuluttamista kiertotalouteen pohjautuen.

Natalie Ahonen

taiteen maisteri

Aalto-yliopisto, Helsinki

