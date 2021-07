Me jos ketkä voisimme rohkaista jokaista ihmistä olemaan oma ainutlaatuinen itsensä ja tukea ihmisiä heidän omilla poluillaan.

Kesälomasi alkaa huomenna, puolisoni totesi. Mietin hetken, kunnes totesin: ”Vapaaaaauuuusss!”

Molempia alkoi naurattaa. Pikku­lapsen vanhemman vapaus on suhteellista lomallakin, eikä vapauden tunne ole kesä­loman alkaessa enää aivan yhtä huumaava kuin nuorempana. Mutta juuri siksi onkin hyvä muistaa, että tosiasiassa meidänkin vaatimaton arkemme on monella tapaa vapauden huipentuma.

Suomen väitetään usein olevan paikka, jossa mitään ei saa tehdä, kukaan ei saa erottua ja rikastua nyt ei etenkään saa. Ylipäänsä koko maa on kuulemma menossa alamäkeä.

Eikä Suomen arvostelussa sinänsä ole mitään vikaa. Aina on parannettavaa, ja ongelmat ratkaistaan vain, jos muutosta vaaditaan.

Suomi-keskustelua seuratessa tulee kuitenkin ajoittain mieleen filosofi Richard Rortyn toteamus: ”Kansallisylpeys tarkoittaa maalle samaa kuin itsekunnioitus yksilölle: se on välttämätön edellytys itsensä kehittämiselle.”

Kansallisylpeys on monimutkainen tunne. Itse ajattelen, että hyvä tapa olla ylpeä omasta maastaan on nähdä kaikki se hyvä, mitä yhteiskuntamme meille antaa ja pyrkiä rakentamaan sen päälle lisää hyvää paitsi itsellemme myös maailman muille ihmisille.

Mistä pääsemmekin takaisin vapauteen.

Yhdysvaltalainen Freedom House -järjestö julkaisee vuosittain raportin demokratian ja kansalaisoikeuksien tilasta eri puolilla maailmaa. Vertailun mukaan Suomi, Norja ja Ruotsi ovat maailman vapaimmat maat.

Miksi? Koska meillä on vapaat ja rehelliset vaalit, reipas monipuolue­järjestelmä ja aito puolueiden välinen kilpailu. Korruptio on vähäistä ja sanan-, uskonnon- ja kokoontumis­vapauksia kunnioitetaan. Oikeus­järjestelmä toimii itsenäisesti. Naisilla ja vähemmistöillä on tasavertaiset oikeudet muiden kanssa, vaikka häirintää ja vihapuhettakin esiintyy.

Raportti on vain yksi Suomen onnistumisia korostavista vertailuista. Viime viikolla esiteltiin tutkimusta, jonka mukaan Suomi on selvinnyt kaikista parhaiten koronavirus­pandemiasta.

Suomessakaan ei ole kaikki hyvin. Ongelmia ja vääryyksiä piisaa täälläkin. Silti vertailut antavat perspektiiviä.

Käsi sydämellä: olemmeko sisäistäneet omien mahdollisuuksiemme poikkeuksellisuuden maailman mittakaavassa?

Enkä nyt tarkoita omaa poikkeuksellisuuttamme tai erinomaisuuttamme, vaan nimenomaan mahdollisuuksiemme poikkeuksellisuutta.

Elämme yhteiskunnassa, jossa meillä on aidosti vapaus valita, vaikuttaa ja ottaa riskejä. Meillä on poikkeuksellisen hyvin toimiva yhteiskunta, joka voi kokeilla uusia tapoja luoda hyvinvointia. Yksilöinä meillä on poikkeukselliset turvaverkot, jotka mahdollistavat uuden yrittämisen. Jos epäonnistumme, turvaverkot varmistavat, että lapsemme pääsevät yhä hyvään päivä­hoitoon, kouluun ja lääkäriin ja että liki jokaisella on katto päänsä päällä.

Epäonnistumisella ja epäonnella on hintansa täälläkin. Joidenkin on helpompi menestyä kuin toisten täälläkin. Mutta silti yhteiskunta­järjestelmämme antaa meille enemmän vapautta ja turvaa kuin miltei mikään muu maa maailmassa.

Kysymys kuuluukin: Mitä me teemme vapaudellamme? Tartummeko mahdollisuuksiimme?

Yhteiskuntamme tarjoaa meille puitteet, jotka antaisivat meille poikkeukselliset mahdollisuudet tehdä, kokeilla, luoda, yrittää ja levittää hyvinvointia ja vapautta edelleen. Me jos ketkä tässä maailmassa voisimme rohkaista jokaista ihmistä olemaan oma ainutlaatuinen itsensä ja tukea ihmisiä heidän omilla poluillaan. Me jos ketkä voisimme pyrkiä rakentamaan entistäkin parempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kaikille.

Me voisimme tehdä sen yksilöinä arjessamme joka päivä, ja me voisimme tehdä sen kansakuntana maailman näyttämöillä. Diktaattorien johtamassa maailmassa me voisimme näyttää maailmalle mallia tasa-arvoon ja vapauteen perustuvasta, menestyvästä yhteiskunnasta. Ilmastokriisin edessä me voisimme johtaa tiellä kestävämpään elämäntapaan. Meillä jos kenellä on siihen varaa.

Koska me jos ketkä olemme vapaita – uskommepa siihen itse tai emme.

Kirjoittaja on konsultti ja tietokirjailija.