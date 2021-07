Suomalainen tapa järjestää omaishoito kunnan ja kuntalaisen välisellä sopimuksella häivyttää omaishoitajien tuen tarvetta.

Omaishoidon nykytilanteen ongelmana on, että omaishoitajan tuen tarpeet jäävät taustalle palvelujärjestelmän keskittyessä omaishoidettavan tarpeisiin. Palvelujärjestelmä ei myöskään huomioi omaishoitajien henkisiä tuen tarpeita.

Läheissuhteeseen perustuva omaishoito on vakiinnuttanut paikkansa. Kunnan kanssa sopimuksen tehneitä sopimusomaishoitajia oli viime vuonna koko maassa noin 50 000. Määrä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun, ja sitä halutaan edelleen kasvattaa. Omaishoitoa on kehitetty pitkäjänteisesti, mutta kehittämiselle on edelleen selkeää tarvetta.

Suomalainen tapa järjestää omaishoito kunnan ja kansalaisen välisellä sopimuksella on kiinnostava yhdistelmä perheen yksityistä ja virallista hoivaa. Omaishoitajaksi pyrkivä kuntalainen laatii kunnan kanssa omaishoitosopimuksen omaishoidon toteuttamisesta. Omaishoitosopimuksessa ja sen oheen laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa jaetaan kunnan ja omaisen vastuut läheisen hoivasta.

Omaishoitosopimuksen myötä kunta sitoutuu tarjoamaan omaishoitajalle rahallisen palkkion, vapaapäiviä ja tukipalveluja hoivatyön tueksi. Vastineeksi tästä omaishoitaja sitoutuu tarjoamaan läheiselleen tämän tarvitseman hoivan.

Omaishoidon tuen sopimuksesta aukeaa uusia näkymiä, kun omaishoitosopimusta tarkastelee virallisen sopimuksen oheen rakentuvan psykologisen sopimuksen näkökulmasta. Omaishoito on oma erityinen hoivan muotonsa, joka ei asetu vaivatta palvelujärjestelmäämme.

Omaishoidon tuen palvelujärjestelmä ei tunnista omaishoitajien epätyypillistä roolia palveluntuottajana. Omaishoitajat eivät ota vastaan kunnan omaishoitajille tarjoamia palveluja omien tarpeidensa ohjaamana, vaan palvelut vastaanotetaan hoidettavan tarpeiden mukaan.

Tämä tuo omaishoitajien tukemiseen haasteen, koska myös omaishoidon tueksi rakentunut palvelujärjestelmä lähtee ajatuksesta, jossa omaishoidettavan tarpeet ovat ensisijaisia. On itsestään selvää, että omaishoidolla tavoitellaan hoidettavan hyvää hoitoa, mutta tässä asetelmassa kadotetaan omaishoitaja ja hänen tarpeensa.

Omaishoidon tuki lähtee virallisen hoitotyön elementeistä ja unohtaa omaishoidon erityisyyden. Tunteet ovat iso osa läheissuhdetta, jolloin ne ovat keskeinen osa myös omaishoitoa, mutta tätä näkökulmaa nykyinen palvelujärjestelmä ei huomioi riittävästi.

Kun läheisen mahdollisuus hyvään elämään kotona on omaishoitajan harteilla, voi meistä jokainen kuvitella, millaisia paineita ja haasteita se omaishoitajalle tuo. Omaishoitajat voivat kokea syyllisyyttä, riittämättömyyttä, pelkoa, surua, uupumusta, mutta toki myös rakkautta ja iloa.

Virallisessa hoitotyössä henkilöstön emotionaalista tunnetaakkaa ovat jakamassa työkaverit, työyhteisö ja mahdollisuus työnohjaukseen. Omaishoitajat painivat hoivaan liittyvien haasteiden ja tunnekuorman kanssa yksin. Tutkimuksista tiedämme, että omaishoito on henkisesti sitovaa ja kuormittavaa työtä, mutta tästä huolimatta omaishoidon tuen järjestelmä ei vastaa omaishoitajien emotionaalisiin tuen tarpeisiin.

Omaishoidon tukijärjestelmä ei tarjoa paikkaa, jossa omaishoitajat voisivat jakaa henkilökohtaisia ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan liittyen työhönsä omaishoitajana. Omaishoitajat tarvitsevat omaishoitotyön tueksi, paitsi rahallista tukea ja vapaata, myös henkistä tukea.

Omaishoitajat kantavat kunnan sopimuskumppaneina ja epävirallisina palveluntuottajina kunnalle kuuluvaa hoivavastuuta. Sen vuoksi olisi kohtuullista, että omaishoitajia tuettaisiin riittävästi.

Sopimus omaishoidon toteuttamisen tapana häivyttää omaishoitajan asiakkuutta, painottaen omaishoitajan asemaa epävirallisena palveluntuottajana. Palvelujärjestelmän tulee tunnistaa omaishoitajan erityinen kaksoisrooli: omaishoitaja on samanaikaisesti sekä tukea tarvitseva omaishoidontuen asiakas että läheiselleen hoivaa tarjoava palveluntuottaja.

Marjo Ring

Kirjoittaja on tutkija Itä-Suomen yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.