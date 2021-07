Kaleva toteaa, että lämpöennätyksiä on tänä kesänä lyöty Suomessa ja maailmalla.

”Hurjissa luvuissa näkyy myös ilmaston­muutos. Kuumuuteen pitää meilläkin oppia varautumaan nykyistä paremmin. Kaikkein parasta on, jos globaalia muutosta saadaan jarrutettua.”

”Kesäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mukaan suomalaisen pitkän mittaushistorian lämpimin.”

”Lämpö ja valo hellivät havumetsä­vyöhykkeen ihmisiä, tuovat iloa ja vaihtelua vuoden kulkuun, jossa kylmyyttä, koleutta ja pimeyttäkin on enemmän kuin useimmat meistä kaipaavat. Pitkään jatkuvilla helle­kausilla on kuitenkin kääntöpuolensa. Ne huomaa tavallinen kansalainenkin, joka kääntelehtii vuoteessaan kuumassa makuu­huoneessa tai joutuu tekemään töitä auringon paahteessa ulkona taikka huonosti ilmastoiduissa työtiloissa.”

”Rakentamisessa tulevaisuuteen katsomisen tärkeys korostuu, kun muistaa, että nyt nousevista rakennuksista iso osa on pystyssä vielä vuonna 2100. Silloin lämpöä on nyky­ennusteiden mukaan vielä reilusti enemmän kuin nyt.”

”Herättävä esimerkki siitä, mitä voi pohjoisemmillakin leveyspiireillä olla tulossa, saatiin kesä–heinäkuun vaihteessa Kanadasta, jonka rannikko-osavaltio Brittiläisessä Kolumbiassa mitattiin 49,6 asteen lämpötila. Ilmastonmuutos ei ehkä aiheuttanut itse helleaaltoa, mutta vaikutti sen voimakkuuteen.”

”Nykyarvioiden mukaan Suomessa talvet lämpenevät enemmän kuin kesät. Kuitenkin myös kesän kuumien päivien yleistyminen ja hellejaksojen piteneminen ovat osa ennustettua muutoksen kuvaa.”

Keskisuomalaisen mukaan ilmastokriisi lisää ahdinkoa kriisien ja uhkakuvien täyttämässä maailmassa.

”Kesäkuu oli Pohjois-Amerikassa mittaus­historian kuumin, Euroopassa toiseksi kuumin. Lämpöaaltoja on yhä useammin, ja ne ovat voimakkaampia ja pidempiä kuin aiemmin.”

”Sietämätön kuumuus voi vaikeuttaa ruuan­tuotantoa ja kiihdyttää pakolaisuutta. Kun kuvaan liitetään vielä aseellinen konflikti, kokonaisuus on lohduton. Tigrayssa Etiopiassa oli 400 000 ihmistä on nälänhädän kynnyksellä ja konfliktin vaikutuspiirissä miljoonat ihmiset ovat kiireellisen ruoka-avun tarpeessa. Myös Jemenissä nälkä on osa konfliktia. Pohjois-Koreassa on kehittymässä ankara ruokavaje.”

”Nälästä kärsiviä ihmisiä on nyt 300 miljoonaa vähemmän kuin kolme vuosi­kymmentä sitten, vaikka maailman väkiluku on kasvanut 1,9 miljardilla. Mutta näkymät ruuantuotannossa voivat heikentyä merkittävästikin.”