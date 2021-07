Jarmo Huhtanen (HS Kolumni 8.7.) piti Suomen asevelvollisuutta miehille epätasa-arvoisena, koska naisilla ei ole samaa velvoitetta. Näin katsottuna asia on selvä ja tilanne sopii ei-asevelvollisille.

Esko Oksanen (HS Mielipide 12.7.) täsmensi, ettei asevelvollisuus ole sama kuin varusmieskoulutus, vaan reserviläisten sota-ajan sijoitukset ovat ratkaisevat. Oksanen on täysin oikeassa, mutta palveluksen suorittaneiden sijoitus ei liity tähän teemaan. Lisäksi hänen mainitsemansa Ruotsin sukupuolineutraali asevelvollisuus on eri asia kuin Suomen asevelvollisuus, jossa miehet velvoitetaan varusmiespalvelukseen, joka on naisille vapaaehtoista. Toistaiseksi Suomen asevelvollisuus on miehiä syrjivä, toisin kuin Ruotsissa.

Reima Larki

reserviläinen, Helsinki

