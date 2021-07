Olisipa aikakone, jolla pääsisi kokemaan toisen aikakauden elämää.

Moni haikailee samaa, joten onneksi aika­koneita on olemassa. Tulevaisuuteen niillä ei luotettavasti pääse, mutta matka menneisyyteen onnistuu. Laite on myös turvallinen. Kiperistä paikoista pääsee pois sulkemalla kannen. Käyttö­liittymä on helppo, kunhan osaa lukea.

Vanhat kirjat eivät kerro koko totuutta omasta ajastaan eivätkä edes kirjoittajansa ajatuksista, mutta paljon ne paljastavat siitä, mitä pidettiin hyvänä ja mitä pahana, mitä kiinnostavana. Mikä oli tavallista ja mikä tavatonta. Millaista oli elämänmeno.

Kun teosta muokataan uusiksi, se alkaa tietysti kertoa myös muokkaajansa maailman­kuvasta.

Tänä kesänä olen katsonut Netflixistä pari vuotta sitten valmistunutta sarjaa Anna, a lopussa. Sarja perustuu kanadalaisen Lucy Maud Montgomeryn vuonna 1908 ilmestyneeseen kirjaan Annan nuoruusvuodet. Se kuuluu jatko-osineen tyttökirjojen suuriin klassikoihin.

Jostain kumman syystä teos oli jäänyt minulta lukematta, kunnes kiinnostava ja tunteita herättävä sarja sai sen tekemään. Kirja osoittautuikin mainioksi madonreiäksi toiseen mutta tunnistettavaan todellisuuteen.

Sekä kirja että sarja ovat koskettavimmillaan kuvatessaan, miten orpo­kodista tuleva Anna saa kodin vanhenevien sisarusten luota, ja miten kiintymys ja luottamus kasvaa heidän välilleen. Anna on rakkauden­nälkäinen ja ilmaisee tunteitaan pidäkkeettä. Otto­vanhemmat Marilla ja Matthew osoittavat välittämistään teoin, vaikka heille on vaikeaa näyttää rakkautta suoraan.

Sarjan edetessä moni kohta alkuperäis­teoksesta menee kuitenkin vaihtoon tavalla, joka hajottaa kokonaan Anna-kirjan aika­koneen. Tekijät ovat istuttaneet tarinaan pitkiä sivujuonia nykyajan keskustelun­aiheista.

Päähenkilön parhaan ystävän vanha rikas täti paljastuu lesboksi, joka on elänyt onnellisesti yhteisessä kodissa ja vuoteessa naispuolisonsa kanssa. Asioiden tolan täti uskoo huoletta teini-ikäiselle Annalle. Lisäksi täti ottaa suojatikseen Annan köyhän koulu­toverin, joka tunnustautuu homoksi ja haluaa taiteilijaksi.

Annan toinen koulutoveri Gilbert ystävystyy merillä mustan Sebastianin kanssa, tuo tämän kotiinsa ja lahjoittaa tälle osuuden tilastaan, jota he alkavat hoitaa yhdessä. Muutkin Avonlean kyläläiset ylittävät rotuennakko­luulot viiden sekunnin kakistelun jälkeen, kun Anna ja Gilbert näyttävät heille esimerkkiä. Lopulta koko Sebastianin perhe Trinidadista saapuvaa äitiä myöten asuu Gilbertin talossa.

Kun Sebastianin pyykkärivaimo saa veren­myrkytyksen, kylän hyväsukuisin ja arvoiltaan varsin vanhanaikainen perhe järjestää kuolevalle lähtiäis­juhlat puutarhassaan.

Nyt meno on yhtä maireaa ja todentuntuista kuin Jehovan todistajien lehtisessä, jossa kauriit, leijonat ja ihmislapset lepäilevät kedolla toistensa kainaloissa. On kuin tekijät haluaisivat opettaa, miten hyvien ihmisten olisi pitänyt sata vuotta sitten toimia huolimatta kaikesta, mihin he olivat kasvaneet ja mihin yhteiskunta heitä ohjasi.

Lopuksi televisiosarja pelastaa nuoren Annan uhrauksilta, jotka hän hyvänä ihmisenä Montgomeryn kirjassa tekee.

Kirjassa Matthew kuolee ja Marilla uhkaa sokeutua. Marilla joutuisi myymään kotitilan, jollei Anna luopuisi yliopistoon saamastaan stipendistä ja jäisi opettajaksi kotikylään. Opettajan työn Anna saa, koska Gilbert uhrautuu Annan hyväksi ja luopuu paikasta, joka on jo luvattu hänelle.

Uudessa versiossa kenenkään ei tarvitse uhrautua, vaan Matthew jää henkiin, Marilla saa silmälasit ja Anna lähtee yliopistoon. Ottovanhempien suurin murhe on tyhjän pesän syndrooma.

Sarja ei enää vie meitä sadan vuoden takaisiin mielenmaisemiin vaan kertoo jonain päivänä tulevaisuuden ihmisille, mitä oli pinnalla 2020-luvulla ja mikä oli tämän ajan ihmisille liikaa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.