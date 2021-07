Ilmastotoimet on syytä tehdä nyt eikä viime tipassa

Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikennejärjestelmään lisäävät hyvinvointia ja omavaraisuutta.

Ilmastokriisin ratkaisut ovat selvät: on päästävä eroon fossiilipäästöistä ja maksimoitava maaperään, vesistöihin ja metsiin sitoutunut hiili.

Näitä ratkaisuja kiritetään tänään keskiviikkona julkaistavassa EU:n yhteisessä Fit for 55 -ilmastopaketissa vastaamaan korotettua vuoden 2030 tavoitetta.

Ilmaston – ja myös oman taloutemme ja hyvinvointimme – kannalta olisi varmempaa tehdä ilmastotoimet nopeammin kuin viime tipassa ja viivytellen. Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikennejärjestelmään lisäävät hyvinvointia ja omavaraisuutta, samalla parantaen talouden tehokkuutta. Jokainen investointi fossiilisella energialla toimivaan teknologiaan on syytä punnita todella tarkkaan, kaikilla tasoilla.

Sama pätee maa- ja metsätalouteen. Jos voimme valita tuotantotapoja, jotka lisäävät maaperän hiiltä ja vähentävät lannoituksen ja maanmuokkauksen päästöjä, niiden pitäisi olla myös viljelijöille kannattavimpia. Maataloustukien tulisi kannustaa myös ilmastonmuutoksen aiheuttaman olosuhteiden äärevöitymisen kannalta varmempiin käytäntöihin. Metsien ja maaperän hiilinielun arvostus tarkoittaa myös niiden arvon nousua.

Kaikessa polttoon perustuvassa lämmön ja sähkön tuotannossa vapautuu hiilidioksidipäästöjä. Ilmaston kannalta ainoastaan jätteet ja tähteet, joilla ei ole muuta pysyvämpää käyttöä, ovat isommassa mittakaavassa kestävää metsäenergiaa.

Ilmastotavoitteiden hinnasta on kannettu huolta. Kustannustehokkuuslaskelmat ovat apuvälineitä varmistamaan, että ilmastotavoitteet toteutetaan mahdollisimman halvalla. Kuitenkin panostukset ilmastoinvestointeihin ja -innovaatioihin tuovat uusia mahdollisuuksia, joita laskelmat eivät pysty mallintamaan.

Kustannustehokkuuslaskelmien perusteella edelläkävijyys ei kannata koskaan, koska kaikkien teknologioiden hinnat laskevat niiden yleistyessä. Edelläkävijät kuitenkin luovat uuden teknologian pohjalta syntyvät liiketoimintamallit ja seuraavan sukupolven ratkaisut.

Tähän asti EU:n päästötavoitteet ovat aina osoittautuneet ilmaston kannalta liian varovaisiksi, ja toisaalta päästöjen vähentäminen on osoittautunut halvemmaksi ja helpommaksi kuin on arvioitu.

Tuotteille, esimerkiksi autoille tai sähkölaitteille, joille jäsenmaat eivät voi yksin asettaa vaatimuksia, on tärkeää asettaa tiukat standardit EU-tasolla. Myös teollisuuden päästövähennysten kannalta päästöttömän sähkön tuotannon lisäyksen on oltava ennakoitavissa, ja tässä uusiutuvilla energialähteillä on keskeinen rooli. Mitä enemmän tehdään toimia EU-laajuisesti, sitä paremmin tasoitetaan myös jäsenmaiden välistä pelikenttää.

Tekemällä siirtymän hiilineutraaliin kiertotalouteen reilusti ja ensimmäisten joukossa, voimme näyttää tietä muille ja varmistamme myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet ja talouden pitkän tähtäimen kilpailukyvyn.

Terhi Lehtonen

ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri

