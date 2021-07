Kyseessähän on jalkapallo, ei käsipallo. Myös paitsiosääntöä olisi syytä tarkistaa.

Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) pitkäaikainen presidentti João Havelange vieraili Suomessa Palloliittomme vieraana 1980-luvun lopulla. Kalastajatorpalla pidetyssä tilaisuudessa esitin hänelle kolmea muutosehdotusta jalkapallon sääntöihin. Havelangen pyynnöstä toimitin muutosehdotukset Fifalle kirjeellä.

Jonkin ajan kuluttua Fifan sääntökomiteasta tuli vastaus, jonka mukaan kaksi ehdotuksistani hylättiin mutta yksi otettiin kokeiltavaksi. Myöhemmin tämä muutosehdotus hyväksyttiin kansainvälisiin sääntöihin. Sääntö on se, että kun pelaaja palauttaa pallon oman joukkueen maalivahdille, tämä ei saa ottaa palloa enää käsiinsä.

Nyt ehdotan muutamia uusia muutoksia sääntöihin.

Ensinnäkin sivurajaheitot tulisi muuttaa rajapotkuiksi. Kyseessähän on jalkapallo, ei käsipallo. Muutosta puoltaa se, että maalitilanteita syntyisi enemmän.

Toinen ehdotukseni on, että kun pelin aikana tuomitaan rangaistuspotku, jonka maalivahti torjuu, peliä jatketaan maalipotkulla. Rankkarin ampuja ei saisi enää koskea palloon. Näin maalivahti palkitaan hyvästä pelisuorituksesta

Kolmas ehdotukseni koskee paitsiosääntöä. Sitä tulisi muuttaa niin, että silloin kun hyökkäävän pelaajan ja puolustavan pelaajan vartaloiden välillä on sivurajalta katsottuna syöttötilanteessa selvä ”rako”, vihelletään paitsio. Paitsioon ei riittäisi, että jokin vartalon osa on paitsioasemassa. Perustelu muutokselle on se, että nykyisin tilanteet on helppo tarkistaa videolta (VAR).

Toinen vaihtoehto paitsiosääntöön: rangaistusalueen rajojen kulmista vedetään viivat sivurajalle, eli tehdään uusi rajaviiva. Jos pelaaja on pallon saadessaan ylittänyt tämän rajan, hän on paitsiossa, kuten jääkiekossa. Jos näin tehtäisiin, paitsion toteaminen olisi tuomarille helpompaa.

Josa Jäntti

88-vuotias futiskonkari, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.