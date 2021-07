Espoossa ollaan ylpeitä ainutlaatuisesta Tapiolasta, mutta käytännön tasolle kunnioitus ei ole rantautunut.

Nyt on tullut taitekohta, jossa Tapiolan suojellun ja RKY-statuksellakin noteeratun alkuperäisen ja harmonisen asuinalueen ilme on muuttumassa lopullisesti. Yhtenäiselle Jorma Järven suunnittelemalle omakotialueelle ollaan hyväksymässä uudistalohanketta, joka poikkeaa oleellisesti muusta rakennuskannasta. Suurin ja näkyvin ero tulee olemaan talon harjakorkeus, sillä uudistalo tulee kohoamaan puolitoista metriä alkuperäisten talojen yläpuolelle. Muutos miljöössä tulee olemaan merkittävä.

Tämän rakennusprojektin hyväksyminen tulee olemaan valitettava ennakkotapaus, ja tästä eteenpäin arvokkaita, upealla sijainnilla sijaitsevia taloja tontteineen voidaan selvästikin tarkastella uudisrakennuskohteina. Tähän asti pientaloja on remontoitu ja laajennettu pieteetillä ja Espoon kaupungin tarkoilla ohjeilla. Esimerkiksi kattoja ei ole saanut korottaa edes lämmöneristyksen nimissä.

Uudisrakennuksen naapurit ja asukasyhdistys Tapiolan Kilta ovat kirjelmöineet asiasta kaupungille, mutta suunnitelmaan ei ole saatu kuin kosmeettisia muutoksia. Herää kysymys, mikä on rakennusvalvonnan ammattitaito ja vastuu, kun alueelle sopimaton suunnitelma on menossa läpi. Kyse on alkuperäisen ja arvokkaan miljöön kunnioittamisesta sekä asukkaiden tasa-arvoisesta kohtelusta.

Espoossa ollaan ylpeitä arkkitehtonisesti ainutlaatuisesta Tapiolasta, mutta käytännön tasolle tämä kunnioitus ei ole rantautunut. Nyt on painettava jarrua lupaprosessiin ja peruutettava suunnittelupöydän ääreen. Ensitöiksi on tutustuttava alueen alkuperäiseen arkkitehtuuriin ja museoviraston määritelmään RKY-alueista. Vielä ei ole liian myöhäistä.

Marjo Ruusunen

asukasaktiivi, Espoo

