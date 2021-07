Metsiä tulee alkaa kasvattaa siellä missä se on mahdollista

On ymmärrettävä, että ilmasto- ja biodiversiteetinmuutos eivät ole vain seuraavien vuosikymmenien ongelma vaan seuraavien satojen vuosien ongelma.

Ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja niihin liittyvät aikajänteet ja syy-yhteydet on onnistuttu sotkemaan pahasti nyt käynnissä olevassa metsästrategiakeskustelussa. Asioista puhutaan niin kuin ne ratkaistaisiin muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana.

Ensinnäkin ilmastonmuutos on suurin tekijä, joka muuttaa biodiversiteettiä. Lämpenevässä ilmastossa metsien kasvu ja hiilinielut ovat tärkein nyt tiedossa oleva mahdollisuus poistaa ilmaan jo päässyttä hiilidioksidia. Vaikka tämä ei yksin riitä, se on oleellista, jos kuvittelemme ilmaston lämpenemän joskus seuraavien vuosisatojen aikana pysähtyvän, koska muutos on luonteeltaan itseään ruokkiva.

Metsä nielee hiiltä vain kasvaessaan. Olemassa olevien metsien kasvu on rajallinen. Niinpä siellä kasvanutta puuainesta täytyy poistaa niin, että kasvu ja hiilinielu voivat jatkua mahdollisimman optimaalisesti. Tämä edellyttää suunnitelmallista metsien hakkuuta ja korjuuta.

On ymmärrettävä, että ilmasto- ja biodiversiteetinmuutos eivät ole vain seuraavien vuosikymmenien ongelma vaan seuraavien satojen vuosien ongelma. Näitä muutoksia ei voi enää estää lopettamalla päästöt. Hiilidioksidia pitää poistaa ilmasta. Koska nykyiset metsäalat eivät siihen riitä, pitää ryhtyä metsittämään esimerkiksi alueita, joissa on ennen kasvanut metsää. Tällaisia ovat esimerkiksi Keski-Eurooppa, Balkanin niemimaa, Britteinsaaret, Itä-Eurooppa ja niin edelleen.

Lämpenevät ja muutenkin vaikeat kasvuolosuhteet edellyttävät kasvatettavilta puulajikkeilta ominaisuuksia, joita pitää jalostuksella kehittää. Tämä vaatii paljon aikaa, mikä helposti saa ajattelemaan, että asialla ei ole niin kiire. Totuus on kuitenkin juuri toisin päin.

EU:n metsästrategiassa ei pitäisi keskittyä riitelemään parin seuraavan vuosikymmen kehitykseen vaan pitää kiireesti ryhtyä kasvattamaan metsiä siellä, missä se on mahdollista.

EU:n pitäisi oikeastaan tarjota porkkanaa metsien lisäämiseen eikä laatia sääntöjä ja rajoituksia metsien hoidolle.

Anssi Kujala

Espoo

