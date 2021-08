Kehykset ovat olleet etenkin monipuoluehallituksissa toimiva väline valtion menojen käytön suunnittelussa.

Viime vuonna hallitus teki historiallisen päätöksen ja luopui ensimmäisen kerran valtiontalouden kehyksestä. Koronaviruskriisin taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi oli tarvetta lisätä kehykseen lukeutuvia määrärahoja yritysten, kotitalouksien ja terveydenhuollon tukemiseksi.

Käytännössä näitä menolisäyksiä ei olisi voitu tehdä kehyksen puitteissa muista menoista karsimalla, joten ratkaisu oli perusteltu. Kuluvana vuonna kehysjärjestelmään palattiin lukuisin poikkeuksin: esimerkiksi koronavirustilanteeseen liittyviä menoja jätettiin kehyksen ulkopuolelle.

Kevään puoliväliriihessä hallitus nosti hallitusohjelmassa sovittua kehystasoa vuosille 2022 ja 2023 koronavirustilanteeseen liittymättömillä perusteluilla. Kehystason nosto kesken hallituskauden oli sekin historiallista.

Näillä päätöksillä on ollut suuri periaatteellinen merkitys. Ensimmäistä kertaa näyttää siltä, että koko järjestelmän uskottavuus on heikentynyt.

Pääministeripuolue Sdp:n, valtiovarainministeripuolue keskustan ja vihreiden puheenjohtajat ovat vaihtuneet kevään 2019 hallitusohjelmaneuvotteluiden jälkeen. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, kuinka sitoutuneita hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat hallituskauden alussa sovittuun kehystasoon.

Kehysjärjestelmän ja kestävän julkisen talouden kannalta nyt on kuitenkin tärkeää, että puoliväliriihessä sovittuun menotasoon sitoudutaan hallituskauden jälkipuoliskolla.

Finanssikriisin jälkeen matalina pysyneet valtionlainojen korot ovat jo aiemmin haastaneet kehysjärjestelmän olemassaolon oikeutusta. Matalina pysyneiden valtionlainojen korkojen vuoksi tiukkaa menokuria on ollut vaikeampi perustella. Sitoutuminen kehysjärjestelmään on voinut heikentyä, kun kurinalaisen finanssipolitiikan tarve on lyhyellä aikavälillä vähentynyt.

Valtiontalouden hoidon tulee kuitenkin olla pitkäjänteistä sekä ottaa huomioon velkaantumisen kustannukset ja kestävä taso pitkällä aikavälillä, jotta hyvinvointivaltio säilyisi myös tuleville sukupolville. Lisäksi hyvinä taloudellisina aikoina on kerrytettävä puskureita tulevia talouskriisejä varten.

Kehysjärjestelmä tukee konkreettisesti hallituksen finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Velkasuhteen vakauttaminen vaikuttaa nyt olevan menojen rajoittamista voimakkaampi finanssipoliittinen tavoite, mutta sen saavuttaminen edellyttää toimivaa kehysjärjestelmää. Velkasuhteen vakauttaminen voidaan tehdä tuloja lisäämällä ja/tai menoja karsimalla. Lisäksi talouskasvun nopeutuminen pienentää velkasuhdetta.

Hallituksen on vaikeampi suoraan vaikuttaa talouskasvuun ja verotulojen kertymään kuin menoihin. Tiettyyn menotasoon sitoutuminen hallituskauden ajaksi varmistaa, että talouskasvun tai työllisyyden parantumisesta kertyvät, ennakoitua suuremmat verotulot käytetään lisämenojen sijaan velan lyhentämiseen ja että menokohteista päätettäessä priorisoidaan eniten hyvinvointia lisääviä menoja.

Kehysjärjestelmää ei ole helppo korvata muilla finanssipolitiikan tavoitteilla. Kehykset voivat kuitenkin parhaimmillaan auttaa saavuttamaan muita finanssipolitiikan tavoitteita.

Kehysjärjestelmä on käytännössä osoittautunut toimivaksi välineeksi menojen käytön suunnitteluun ja hallitustyöskentelyn johtamiseen – erityisesti Suomelle tyypillisissä monipuoluehallituksissa. Tämä korostui Valtiontalouden tarkastusviraston vastikään valmistuneessa kehysjärjestelmän tarkastuksessa, joka antaa eväitä myös järjestelmän parantamiseen.

Ilman kehysjärjestelmää budjettineuvotteluista uhkaisi tulla jokavuotiset hallitusohjelmaneuvottelut, joissa neuvoteltaisiin seuraavan vuoden menotaso.

Lähivuosina tarvitaan uskottavaa ja toimivaa järjestelmää, jolla menoja budjetoidaan tuleviksi vuosiksi huomioiden julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys. Kehysjärjestelmää on siksi syytä kunnioittaa ja vaalia.

Jenni Kellokumpu ja Sini Salmi

Kellokumpu on vanhempi ekonomisti ja Salmi ylitarkastaja Valtiontalouden tarkastusvirastossa.

