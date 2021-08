Sijoittajan on tärkeää ymmärtää luontoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet – sekä vastuullisuuden että tuottojen takia.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on nousemassa sijoittajien agendalle ilmaston­muutoksen rinnalle. Se on hyvä uutinen, sillä luonto­kadon seuraukset ovat moninaiset ja peruuttamattomat. Kuluttajien, lainsäätäjien ja markkinoiden luoma paine ohjaa taloutta kestävämmälle pohjalle, jotta eläisimme maa­pallon ekologisen kantokyvyn rajoissa. Myös sijoittajat ovat tässä muutoksessa tärkeässä asemassa.

Britannian valtiovarainministeriön tilaama Dasguptan raportti luonnon moni­muotoisuuden roolista taloudelle julkaistiin helmikuussa. Raportin keskeinen viesti on, että luonnon monimuotoisuus ja luonnon tarjoamat palvelut mahdollistavat talouden rattaiden pyörimisen. Näin ollen luonto­pääoma tulisi huomioida päätöksenteossa samalla tavalla kuin muut pääomalajit, kuten tuotannollinen ja inhimillinen pääoma. Raportin mukaan talouskasvu rajoittuu pitkällä aikavälillä maapallon ekologiseen kantokykyyn. Jo nyt tuotanto- ja elämän­tapamme ylittää sen.

Meidän on siirryttävä kohti taloudellisia ja tuotannollisia järjestelmiä, jotka hyödyntävät luontopääoman tuottamia ekosysteemi­palveluja. Sijoitus­termein meidän tulisi elää koroilla eikä kuluttaa itse pääomaa.

Kansainvälinen rahoitusala on nostettu Dasguptan raportissa yhdeksi keskeiseksi muutosvoimaksi siirryttäessä kohti kestävämpää talous­järjestelmää. Sijoittajille luontokato on mahdollisesti merkittävä systeemi­tason riski. Tarve riskien kartoittamiseen on ilmeinen. Tämä mahdollistaa sekä riskien hallinnan että tarjoutuviin mahdollisuuksiin tarttumisen. Siksi myös sijoittajat ovat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuudesta.

Vastaavanlainen esimerkki on ilmaston­muutos. Sijoitusala on jo pitkään arvioinut ilmastoriskejä ja -mahdollisuuksia. Sijoittajien kohteina olevat yritykset ja sijoittajat ovat asettaneet ilmastotavoitteita ja alkaneet raportoida ilmastonmuutoksesta. Tämä mahdollistaa paitsi vertailu­kelpoisen ja laaja-alaisen tiedon saatavuuden, myös aiempaa järjestelmällisemmän analyysin.

Ilmastonmuutoksen mittaamisessa on jo otettu merkittäviä edistys­askeleita. Sen sijaan luonnon monimuotoisuuden vertailu­kelpoisessa mittaamisessa ollaan monin tavoin lähtökuopissa. Se on myös joiltain osin haastavampaa kuin ilmastonmuutoksen arviointi.

Ilmastonmuutoksen osalta tiedon ja yritysten toimien vertailun mahdollistaa yhden­mukainen yksikkö, hiilidioksidi­ekvivalentti­tonni, jota voidaan mitata ja hinnoitella.

Luonnon monimuotoisuuden osalta saman­tyyppistä yhteismitallista mittayksikköä ei ole tällä hetkellä laajasti käytössä. Luonnon moni­muotoisuutta on monenlaista, ja siinä on laajaa paikallista vaihtelua, jolloin mittaamisen yhdenmukaistaminen on haastavampaa.

Mielenkiintoa ja tahtoa sijoittajilta ei puutu, mutta lisäksi tarvitaan dataa ja työkaluja, jotta luonnon monimuotoisuus voidaan ottaa paremmin huomioon päätöksenteossa.

Tällä hetkellä luonnon monimuotoisuutta tutkitaan paljon myös sijoittaja­kentällä. Mittaamisen, raportoinnin ja tiedon soveltamisen ympärille on syntynyt useita aloitteita. Esimerkiksi EU:n kestävän rahoituksen takso­nomia sisältää luonnon monimuotoisuuden yhtenä keskeisenä alueena.

Erilaiset toimijat testaavat ja kehittävät monimuotoisuutta huomioivia sijoitus­tuotteita, joiden kautta sijoittaja voi pyrkiä olemaan osa ratkaisua. Yksi mahdollisuus on sijoittaa haittojen välttämisen lisäksi luonnon monimuotoisuutta vahvistavaan toimintaan. On tärkeää, että kestävyyden lisäksi sijoitus­kohteiden riski- ja tuottotasot ovat sijoittajan näkökulmasta kohtuullisella tasolla.

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat tulleet sijoittajien ja yritysten pöydille jäädäkseen. Niihin on parempi tarttua ennakoivasti, jotta niistä on mahdollista rakentaa kilpailuetua.

Janne Peljo ja Karoliina Lindroos

Peljo on Sitran Ilmasto- ja luontoratkaisut -tiimin projektijohtaja. Lindroos on vastuullisen sijoittamisen päällikkö Ilmarisella.

