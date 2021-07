Alueella on suojelukaava, joka velvoittaa omistajan pitämään rakennukset ympäristöineen kunnossa.

Istuin helteisenä heinäkuun päivänä Ruotsinpyhtään eli Strömforsin ruukin Tallinmäen leikkipuiston penkillä ja vahdin 2- ja 5-vuotiaiden lastenlasteni leikkejä.

Paikalle osui Helsingin Kalliosta pariskunta pienen tyttärensä kanssa. He olivat tulleet tutustumaan ruukkimiljööseen. Matka oli tehty bussilla Helsingistä ja taksilla moottoritieltä. He olivat nähneet vaivaa päästäkseen tänne.

He olivat järkyttyneitä kuultuaan, että Loviisan kaupunki on myymässä tämän kulttuurihistoriallisen matkailuhelmen. Mielestäni sen pitäisi olla Maailmanperintökohde.

Kerroin Helsingistä tulleelle pariskunnalle, että Loviisan kaupunki myy maapohjaa ja jopa kylän symbolin tornin komistaman vanhan paloaseman. Myynnissä on eurooppalaisesti merkittävä valloonitaonnan rakennus, niin sanottu Alapaja, jossa on museo ja siellä vanha sahan puiden kuljettamiseen käytetty veturi.

Kerroin, että alueella on suojelukaava, joka velvoittaa omistajan pitämään rakennukset ympäristöineen kunnossa. ”Rakennuksia ympäristöineen tulee hoitaa sen kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla”, lukee kaavamääräyksissä.

Kerroin, että tänä vuonna tuli voimaan rikoslain 48. luvun 6. pykälä, jonka mukaan on rikos jättää rappiolle suojeltavat rakennukset. Tämän ruukkimiljöön rakennukset ovat valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti suojelun arvoisia.

Strömforsin ruukissa on suojelukaava, joka oli Suomen ensimmäisiä haja-asutusalueen suojelukaavoja 1960-luvulla.

Suojelukaavan merkitystä eivät Loviisan kaupungin päättäjät ilmeisesti ymmärrä. Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom on toistuvasti julkisuudessa kertonut, että kaupunki aikoo myydä Ruotsinpyhtään ruukin maa-alueineen jättämällä ostajalle mahdollisuuden osallistua kaavoitukseen. Vanha vahvistettu suojelukaava on kuitenkin edelleen olemassa, mikä pitää ottaa huomioon.

Alueella on kaupungin mukaan ainakin kahden miljoonan euron korjausvelka. Se on raskauttava asianhaara arvioitaessa Loviisan kaupungin vastuita rikoslain mukaan. Kaupunki on itse päätöksillään aiheuttanut korjausvelan.

Kun Loviisa ei suojellusta omaisuudestaan välitä, miksi emme yhdessä ostaisi arvokasta ruukkia? Perustetaan Strömforsin/Ruotsinpyhtään ruukin säätiö, jonka rahoituksella ostetaan myynnissä olevan ruukkialue rakennuksineen ja kerätään yhdessä rahat rakennuksien ja alueen kunnossapitoon.

Risto Valkeapää

kyläläinen, Strömforsin ruukki

Loviisa

