Rokotusväliä ei suositella lyhennettäväksi kuitenkaan alle kahdeksaan viikkoon, jotta koronarokotteen antaman suojan teho ja kesto eivät heikkene.

Elina Haapoja ehdotti, että toisen koronarokoteannoksen voisi saada aikaistetusti, jotta rokotuskapasiteetti tulisi hyödynnettyä (HS Mielipide 11.7.).

Koronarokotteiden antovälisuositus Suomessa on mrna-rokotteiden (Pfizer ja Moderna) osalta 12 viikkoa ja Astra Zenecan osalta 8–12 viikkoa. Tätä suositusta ei olla muuttamassa. Suositus perustuu toisaalta siihen, että pidemmän rokotusvälin on osoitettu parantavan rokotuksen tehoa ja suojan kestoa, ja toisaalta tavoitteena on ollut rokottaa nopeasti mahdollisimman suuri osa väestöstä ainakin kerran.

Suomeen saapuvat rokotteet eivät riitä siihen, että kaikki saisivat toisen annoksen nopeutetusti. Lisäksi pidempi annosväli antaa paremman suojan.

Rokotukset ovat edenneet hyvin, ja nyt joillakin alueilla ollaan tilanteessa, jossa ensimmäisten annosten menekki on hidastunut ja rokotusaikoja jää käyttämättä. Tällaisessa tapauksessa kunnissa voidaan paikallista harkintaa käyttäen lyhentää hieman myös mrna-rokotteiden rokotusväliä, jos annosvälin lyhentäminen ei hidasta kenenkään muun ensimmäisen rokotteen saantia. Rokotusväliä ei suositella lyhennettäväksi kuitenkaan alle kahdeksaan viikkoon, jotta suojan teho ja kesto eivät heikkene.

Kunnat voivat harkita keinoja ylijäämärokotteiden hyödyntämiseksi. Rokotehävikin välttäminen on tärkeää.

Anna Scherleitner ja Anniina Virkku

asiantuntijalääkäreitä

Hanna Nohynek

ylilääkäri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.