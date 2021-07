Kyberturvallisuus ei synny tai kehity itsestään, vaan siihen pitää panostaa määrätietoisesti kansallisella tasolla sekä luoda olosuhteet, joissa alan osaamisen jatkuva kehittyminen ja kasvu mahdollistuvat.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa kirjoittivat aiheellisesti laajan yhteistyön merkityksestä kyberuhkien torjunnassa (HS Vieraskynä 2.7.).

Aivan viime aikoina olemme saaneet konkreettisesti huomata, kuinka digitaalinen yhteiskunta on yhä haavoittuvampi erilaisia kyberuhkia vastaan, ovat taustalla sitten valtiolliset toimijat tai kyberrikolliset. Tietoturva-ammattilaiset tekevät siksi päivittäin erittäin tärkeää työtä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Toimiva lainsäädäntö ja oikeasuhtaiset toimivaltuudet ovat tärkeitä, mutta lopulta tarvittavat kyvykkyydet syntyvät ja kehittyvät kyberturvallisuusalan yrityksissä. Monet yritykset kantavat siksi nykyisin merkittävää yhteiskuntavastuuta huolehtiessaan arkipäivämme turvallisuudesta ja digitaalisen ympäristömme sujuvasta toiminnasta.

Aivan kuten Pelttari ja Karlamaa totesivat, on Suomen etu, että meillä on menestyviä kyberturvallisuusalan yrityksiä. Suomessa on tällä hetkellä alan huippuosaamista ja yrityksiä, mutta julkiset panostukset alan kasvuun ja kehittymiseen ovat edelleen olleet varsin vaatimattomia. Hallitus hyväksyi hiljattain laajassa yhteistyössä laaditun kansallisen kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelman, jossa esitetään seuraaville vuosille 5,9 miljoonan euron vuosittaista panostusta kyberturvallisuuden kehittämiseen. Tästä päätettäneen tarkemmin syksyn budjettiriihessä. Panostus on ehdottomasti tarpeellinen, mutta samalla se on kansainvälisesti vertailtuna edelleen pieni. Esimerkiksi Australiassa vastaavat investoinnit ovat yli 100 miljoonaa euroa vuosittain seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Esitys viranomaisten ja yritysten yhteistyön konkreettisesta syventämisestä on siksi tervetullut. Kyberturvallisuus ei synny tai kehity itsestään, vaan siihen pitää panostaa määrätietoisesti kansallisella tasolla sekä luoda olosuhteet, joissa alan osaamisen jatkuva kehittyminen ja kasvu mahdollistuvat. Syksyn budjettiriihessä osaltaan mitataan, kuinka paljon Suomessa ollaan valmiita panostamaan digitaalisen ympäristömme turvallisuuden ja sietokyvyn kehittämiseen. Tarve tuskin on tulevaisuudessa vähenevä.

Mika Susi

toiminnanjohtaja

Petri Kairinen

hallituksen puheenjohtaja

Kyberala ry

toimitusjohtaja, Nixu oyj

