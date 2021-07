Yhdistämällä voimamme meillä on tuhannen taalan paikka rakentaa kansallinen sote-ekosysteemi, josta hyötyvät Suomessa kaikki.

Sote-uudistuksen myötä meillä on Suomessa käynnissä ennen näkemättömän iso sote-tietojärjestelmien remontti. Tulevat hyvinvointialueet tavoittelevat toiminnallisia hyötyjä, joissa tietojärjestelmillä tulee olemaan keskeinen rooli. Muutos on jo käynnistynyt, ja sen läpivienti tulee viemään vuosia. Muutos maksaa. On arvioitu, että sote-tietojärjestelmiin investoidaan näiden vuosien aikana jopa 2–3 miljardia euroa.

Tietojärjestelmiin liittyvien muutosten tekemiseen tarvitaan osaajia. Osaajia, jotka tuntevat sekä sote-toimialaa että tietotekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Joku nämä muutokset toteuttaa ja saa siten tulot tehdystä työstä. Tietojärjestelmiin kohdistuvat työt rahoitetaan pääosin julkisin varoin, joten me veronmaksajat olemme osaltamme maksamassa laskua.

Meillä on Suomessa valtavan hyvää sote-toimialaosaamista, teknisen osaamisen taso on aivan huippua, olemme terveydenhuollon digitalisaatiossa jokseenkin edelläkävijöitä, innovaatiot osaamme tuotteistaa ja tutkimustyö on laajalti kansainvälisestikin arvostettua.

Suomalaiset sote-ammattilaiset ovat enemmän kuin innostuneita olemaan mukana rakentamassa suomalaisia tietojärjestelmiä. Yhdistämällä voimamme meillä on tuhannen taalan paikka rakentaa kansallinen sote-ekosysteemi, josta hyötyvät Suomessa kaikki – niin sote-palveluita käyttävät kansalaiset, sote-ammattilaiset, suomalaiset tietojärjestelmätoimittajat sekä opetus- ja tutkimustyö.

Vahvalta kansalliselta pohjalta voimme siirtyä myös terveysteknologian viejäksi. Suomen rajojen ulkopuolella suomalaiselle osaamiselle on kysyntää. Yhdessä olemme enemmän kuin kukaan yksin.

Peräänkuulutan tästä aiheesta avointa ja rakentavaa keskustelua, jossa mukana ovat päättäjät. Turhaan huutelemme tuuleen, ellemme saa keskustella vaihtoehdoista nimenomaan päättäjien kanssa. Kuullaan myös sote-ammattilaisia, teemmehän tietojärjestelmiä nimenomaan heidän käyttöönsä. Tehdään yhdessä nyt niitä ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Kotiutetaan kehittämisen miljardit Suomeen.

Kaisa-Liisa Harjapää

toimitusjohtaja

Esko Systems oy

