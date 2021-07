Maankäytön suunnittelussa eli maakuntatason kaavoituksessa on huomioitava ekotyyppien pirstoutumisen estäminen.

EU:n ilmastostrategia on paljon laajempi asia kuin vain metsät ja metsien käyttö. Jokainen maa vastaa omista luonnonvaroistaan, niin myös metsistä. On selvää, että vastuu tuo mukanaan myös velvollisuuksia. Jos tasapuolisen politiikan harjoittamiseksi on tarvetta ottaa vahvempi kanta esimerkiksi lämmitykseen ja liikenteeseen kansallisiin luonnonvaroihin perustuvan vientiteollisuuden turvaamiseksi, tämä on otettava eduskunnan harkintaan.

Ilmastokysymyksen ja luonnon monimuotoisuuden koplaaminen yhteen ei ole asianmukaista. Kohoava keskilämpötila ja elinympäristöjen muutos aiheuttavat varmasti myös luontotuhoa, mutta uhanalaistuminen on erillinen laaja kysymys. Uhanalaistumista ei tule hyväksyä, joten tarvitaan selkeät tavoitteet sen pysäyttämiselle.

Asia ei ole olleenkaan niin yksinkertainen, että vaikkapa aukkohakkuiden kieltäminen ratkaisee ongelman kuin ehkä esteettisesti. Maankäytön suunnittelussa eli maakuntatason kaavoituksessa on huomioitava ekotyyppien pirstoutumisen estäminen, mutta aivan yhtä lailla alkutuotantoon tarkoitetut maa-alat. Samoin useat liikenteen, asumisen ja jopa kierrätyksen ratkaisut vaativat paikallista näkemystä, joissa maakunnat voivat olla vaikuttavuudeltaan oikea hallinnon taso.

Ali Harlin

professori, D.Sc., Kerava

