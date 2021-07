Synnytin esikoiseni keväällä Naistenklinikalla, ja minulla on pelkkää hyvää sanottavaa kätilöiden ammattitaidosta. On ollut pöyristyttävä lukea, miten Husin johto on vähätellyt kätilöiden huolia (HS 18.5.). Nyt huolena on, miten kesäsynnytysten piikki hoidetaan (HS 14.7.).

Syntyvyyden hentoinen kasvu on suuressa vaarassa tyssätä alkuunsa, jos pienistä kansalaisistamme ja heidän äideistään ei voida huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla. Husin johdon tulee kuunnella työntekijöitään ja tehdä muutoksia, jotta kätilöitä ei enää lähtisi muihin töihin.

Nyt olisi myös muilla päättäjillä hyvä hetki miettiä, kuinka taataan kaikille vuoden 2021 vauvabuumin aikana syntyneille lapsille päiväkoti- ja koulupaikat.

Sanni Björn

vanhempainvapaalla, Helsinki

