EU:sta kuuluneita uusia metsälinjauksia on arvosteltu siitä, että ne korostavat liikaa ekologisuutta ja että taloudelliset sekä sosiaaliset arvot jäävät taka-alalle. On vaadittu ”kokonaiskestävyyttä”, jossa kaikki kestävyyden osa-alueet saavat saman painon.

Katsotaanpa miten asiat ovat isossa kuvassa. Etelä-Suomen metsistä 97 prosenttia on talouskäytössä. Avohakkuissa säästöpuina jätetään 1–2 prosenttia hakattavan puuston tilavuudesta. Sekä puuvarat että monimuotoisuus ovat voimakkaasti painottuneet Etelä-Suomeen, jossa metsälajiston uhanalaisuus on suurinta. Väite ekologian ylikorostamisesta metsien käsittelyssä on näiden faktojen valossa lähinnä huvittava.

Suomen metsävarat ovat varsin kattavasti tehokkaassa, taloutta korostavassa käytössä. Kestävyyden osa-alueiden tasapainottumiseen on siis vielä matkaa, mutta eri suunnasta, kuin on väitetty. On kuitenkin hyvä muistaa, että kestävyyden osa-alueet eivät ole tasa-arvoisia: taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys voivat toteutua vain ekologisen systeemin sisällä, ei koskaan sen ulkopuolella.

Timo Kuuluvainen

dosentti, Helsingin yliopisto

