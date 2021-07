Aamulehti kommentoi Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemaa aineistoa kesäkuun kuntavaalien äänestyskäyttäytymisestä.

”Sen perusteella on syytä huolestua suomalaisen demokratian toimivuudesta. Ainoa huolenaihe ei ole lähes ennätyksellisen alhainen äänestysprosentti (55,1).”

”Ihmetystä herättää se, kuinka laiskasti monet ihmisryhmät vaivautuivat vaaliuurnille. Karkean yleistyksen perusteella valtaa kunnissa käyttävät nyt ikääntyneet hyvin toimeentulevat kantasuomalaiset, joista monet ovat olleet aktiivisia äänestäjiä kaikissa yleisissä vaaleissa koko täysi-ikäisyytensä ajan.”

”Laiska äänestäminen kuvastaa nykyaikaa, jossa politiikka ei monia ihmisryhmiä kiinnosta. Tämä ihmetyttää kovin, sillä kuntapolitiikalla on merkittävää vaikutusta esimerkiksi pienituloisten, työttömien tai toimeentulotuen turvin elävien ihmisten arkeen.”

”Erityisen huolestuttavaa Tilastokeskuksen tiedoissa on se, että nuorten miesten ja maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on paikoin lähes olematonta. – – Vaikka näiden ryhmien äänestysaktiivisuus voi iän karttuessa parantua, on olemassa suuri riski, että demokraattinen päätöksenteko jatkaa keskittymistään ja moni ihmisryhmä jättäytyy pysyvästi ulkopuolelle. Se rapauttaa suomalaista demokratiaa ja on omiaan vähentämään päätöksenteon ja koko yhteiskuntajärjestelmän legitimiteettiä.”

”Korona-aikana kuntavaalikampanjointi keskittyi pitkälti verkkoon eikä aitoja kohtaamisia äänestäjien ja ehdokkaiden kesken päässyt syntymään entisellä tavalla. Tulevaisuudessa vastaus ei kuitenkaan löydy torien vaaliteltoilta, vaan puolueiden on keksittävä aivan uusia tapoja kohdata nuoria äänestysikäisiä ihmisiä.”

”Vastaavasti perheiden ja koulujen on ryhdistäydyttävä, ja kasvatettava nuoria suomalaisia demokratiaan, äänestysoikeuteen ja vastuuseen yhteiskunnallisista asioista.”

Ilkka-Pohjalainen pelkää poliittisen päätöksenteon uskottavuuden rapautuvan, jos äänestysprosentit jäävät jatkossa yhtä pieniksi.

”Syrjäytymisen estämiseen äänestysiän alentaminen tuskin on tarpeeksi järeä ase, ja eriarvoisuuden juuret taas ovat syvällä yhteiskunnassa.”

”Kaikkein innokkaimmin äänestämme presidentinvaaleissa, vaikka presidentin valtaoikeudet ovat pienet ja hänen suora vaikutuksensa ihmisten jokapäiväiseen elämään on vähäinen. Kuntavaaleissa taas ehdokkaina pitäisi olla ystäviä ja kylänmiehiä, joista valitsemalla pääsee vaikuttamaan lähellä oleviin asioihin. Jostain syystä tämä asetelma ei puolta Suomea innosta.”