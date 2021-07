Tarvitsemme koronavapaan syksyn turvaamiseksi tiukkoja rajojen terveysturvallisuustoimia, kattavaa testausta ja huolelliset karanteeni- ja eristystoimenpiteet.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on kertonut hallituksen uudesta hybridistrategiasta, jonka keskiössä on pysäyttää tauti rajoille ja pitää yhteiskunta avoinna. Samaan aikaan terveysviranomaiset ovat halunneet ”herättää keskustelua” koronaviruksen poistamiseksi vakavien tartuntatautien listalta.

Rokotteet suojaavat koronavirustautia vastaan, estävät tehokkaasti taudin pahimmat muodot ja voivat auttaa myös pitkäkestoisesta covid-19-taudista kärsiviä. Ei ole kuitenkaan varmaa tietoa siitä, kuinka pitkäaikaisen ja tehokkaan suojan käytössä olevat rokotteet – tai sairastettu infektio – antavat nykyisiä ja tulevia variantteja vastaan. Maailmanlaajuinen pandemiatilanne on edelleen uhkaava. Siksi yksin rokotteisiin nojaaminen ei ole riittävää varautumista riskinhallinnan kannalta.

Koronapandemia on jatkunut jo puolitoista vuotta. Hybridistrategia on pitänyt kuolemat ja vakavat sairastumiset kurissa, mutta samalla taloudellista toimintaa on jouduttu rajoittamaan merkittävästi – ja pitkään. Uusia koronamuunnoksia syntyy kaiken aikaa, ja on jo nähty, että osa niistä aiheuttaa käytännössä uusia pandemioita. Tälläkin hetkellä Suomessa keskustellaan kolmannen rokotteen tarpeesta rokotesuojan säilyttämiseksi.

Koronavirusmuunnokset voivat vaikuttaa siihen, miten Suomen tilanne etenee. WHO varoitti jo kesäkuun lopussa siitä, että uusien muunnosten ilmaantuminen oli odotettavissa ja torjuntatoimien jatkaminen on ”ehdottoman välttämätöntä”. Paikalliset päätökset poistaa esimerkiksi joukkoliikennevälineiden kasvomaskisuositus ovat väärä viesti, kun maassamme leviää rokotesuojan osittain kiertävä viruksen deltamuunnos ja muun muassa Perun hankalan koronatilanteen aiheuttanut lambdavariantti on parhaillaan rantautumassa Eurooppaan.

Suomeen ei pidä enää päästää koronavirustapauksia. Tarvitsemme koronavapaan syksyn turvaamiseksi tiukkoja rajojen terveysturvallisuustoimia, kattavaa testausta ja huolelliset karanteeni- ja eristystoimenpiteet.

Nyt on viimeinen hetki toimia, jotta tuleva syksy voisi olla koronavapaa ja voimme välttää haitalliset elinkeinoelämän rajoitukset. Suomi on kytkeytynyt muuhun maailmaan, joten on keksittävä paikalliset irtikytkeytymiskeinot. Se, että melkein tuhat Venäjän-matkaajaa pääsi Suomeen testaamatta, on esimerkki järjestelmän rikkonaisuudesta.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa. Tehokas rajojen terveysturvallisuus, nopea paikallisten tartuntapesäkkeiden tukahduttaminen ja pikainen rokottaminen ovat ratkaisun avain. Riskinhallinnassa tärkeintä on toimia rohkeasti ja etupainotteisesti, tieteellinen näyttö ja akateeminen analyysi saavat odottaa. Nyt on aika nopeisiin toimiin, jotta Suomi pysyy koronapandemian torjumisen kärkimaana ja voimme pitää yhteiskunnan toiminnan mahdollisimman normaalina.

Esa-Pekka Pälvimäki

lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, Helsinki

Henri Lampikoski

lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, Helsinki

Thomas Brand

valtiotieteiden maisteri, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.