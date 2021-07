Jos puhuisimme kroonisista sairauksista avoimemmin, emme ehkä vähättelisi toistemme pelkoja.

Palasin juuri opinto­vapaalta Englannista, jossa korona­rokotukset aloitettiin jo joulukuussa. Niistä tuli sulkutilan keskellä ryhmäni pää­puheen­aihe: Mennäänkö yhdessä, mehän olemme samanikäisiä?

Kysymykseni oli tarkoitettu kevyeksi small talkiksi, mutta vastauksesta tulikin paljastava:

”Sain rokotteen jo kolme kuukautta sitten.”

Englannissa riskiryhmäläisen määritelmä oli heti koronaviruspandemian alussa lavea. Koska tauti oli uusi, moni klinikka otti varman päälle ja päästi nuoret perussairaat piikille samassa sumassa seniorien kanssa.

Kiitos rokotusjärjestyksen sain siis vahingossa tietää, miten moni ryhmäni muista kolmi­kymppisistä sairasti jotain kroonista sairautta. Heitä oli hätkähdyttävän paljon.

Elämme todellisuudessa, jossa terveys on normi ja sairaus poikkeus. Luvut saavat kysymään, onko todella näin. Esimerkiksi diabetesta sairastaa puoli miljoonaa suomalaista, astmaa joidenkin arvioiden mukaan toiset puoli miljoonaa, samoin kilpirauhassairauksia.

Hiljattain lääkäri Anni Saukkola paljasti Instagramissa sairastavansa autoimmuuni­sairautta, systeemistä lupusta, jossa keho käy omien kudostensa kimppuun. Päivitys herätti keskustelua näkymättömien sairauksien taakasta. Etenkin moni nuori pitkäaikaissairas kohtaa vähättelyä, jos toimintakyky on päälle­päin hyvä. Eihän sinua mikään vaivaa!

Tässä on ristiriita: perussairas itse muistaa jokaisen sängyn pohjalla tai sairaalassa vietetyn päivän. Muut näkevät vain päivät, jolloin hän tsemppasi itsensä ihmisten ilmoille.

Ihmettelin aluksi, kun ikäiseni tuttu perui liput jalkapallo-otteluun, vaikka hän oli saanut molemmat rokotteet ja matsi pelattiin ulkona. Mutta autoimmuunitautia sairastavana hän oli syystäkin peloissaan. Koronavirusinfektio aiheuttaa joillekin perusterveillekin vaarallisen puolustus­reaktion. Jos keho pitää jo omia kudoksiaan uhkana, mitä tuntematon virus sille tekisi?

perussairaalle paluu normaaliin ei ole välttämättä juhlan aihe, kun muut ympärillä luopuvat maskeista ja palaavat nuhaisina töihin. On myös hyvä muistaa, että moni perussairas on joutunut miettimään näitä asioita aina. Koronavirus on vain yksi huolen­aihe lisää.

Jos puhuisimme kroonisista sairauksista avoimemmin, emme ehkä vähättelisi toistemme pelkoja ja jaksamista. Emmekä unohtaisi sitä, millainen etuoikeus on, ettei vastustuskykyään tarvitse miettiä.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.