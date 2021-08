Hankkeet ja kehitysprojektit pitäisi siirtää hetkeksi sivummalle, jotta opettajat voivat rauhassa antaa tukea sitä tarvitseville nuorille.

Koulut alkavat pääosin ensi viikolla, mutta valitettavasti koronaviruskriisi jatkuu. Kukaan ei voi varmuudella ennustaa pandemian oikkuja, mutta se tiedetään, että kouluissakin työskennellään ja opiskellaan poikkeuksellisen paineen alla.

Etäopetus on osoittautunut monin tavoin ongelmalliseksi: se muun ­muassa kasvattaa oppimiseroja ja lisää yksinäisyyttä. Koulujen on syytä pysyä lähiopetuksessa niin kauan kuin se suinkin on terveysnäkökulmasta mahdollista.

Se ei kuitenkaan riitä. Kriisin keskellä koulujen pitäisi antaa keskittyä perustehtäväänsä, opettamiseen ja lasten ja nuorten tukemiseen. Erilaiset hankkeet ja kehitysprojektit voisi hetkeksi siirtää sivummalle.

Viime vuosina opettajien aikaa ja voimia ovat vieneet monet muutokset, kuten ammatillisen koulutuksen uudistus ja lukioreformi, jotka eivät ole kaikin osin onnistuneet. Ammatillisen koulutuksen myllerrys tarkoitti käytännössä lähiopetuksen karsimista kovalla kädellä. Jo ennen pandemiaa moni nuori tunsi jääneensä heitteille.

Lukion uudistaminen on lisännyt opiskelijoiden stressiä, koska ylioppilastutkinnon arvosanojen merkitys jatko-opintoihin haettaessa on nyt aiempaa suurempi. Yhä nuorempana pitäisi tietää, mille alalle aikoo.

Lukioreformi toi uudet opetussuunnitelmat, vaikka edellisiäkään ei ehditty ottaa kunnolla käyttöön. Opetussuunnitelmiin liittyvä työ onkin kuormittanut opettajia melkoisesti.

Koulutyön myllerryksiin liittyvän kokoustamisen, visioimisen ja suunnittelun keskellä on vaarana, että opettajille jää liian vähän aikaa ja energiaa varsinaiseen opetustyöhön ja vuorovaikutukseen nuorten kanssa. Se on iso vahinko, sillä juuri nyt nuoret tarvitsevat erityisen paljon yhteisöllisyyttä ja välittäviä aikuisia.

Kun koulut saavat oppilailta ja heidän vanhemmiltaan kiitoksia, viestit ovat sisällöltään hämmentävän samanlaisia. Viesteissä kiitellään, että lapsi tai nuori on saanut opettajalta tukea ja kannustusta. Usein mainitaan, että opetusryhmissä on ollut turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri.

Kehittämistä, uudistushankkeita ja palavereita tarvitaan, mutta ne eivät saa imeä liikaa energiaa nuorten kohtaamiselta.

Osalla lapsista ja nuorista on viime lukuvuoden etäopetuksen jäljiltä opinnoissaan paljon kiinni kurottavaa. Parhaiten se onnistuu osaavien, jaksavien ja läsnä olevien aikuisten ­tuella.

Koulun pitää kehittyä ja reagoida yhteiskunnan muutoksiin, mutta välillä muutos vaikuttaa itseisarvolta. Uhkaa unohtua, että pysyvyydelläkin on arvonsa – ja muutoksella hintansa. Koronaviruspandemia on lisännyt turvattomuuden tunnetta, joten on yhä tärkeämpää, että koulu tarjoaa nuorille vakaan ja turvallisen ympäristön.

Jatkuva muutos tuo epävarmuutta. Opiskelijoiden oikeusturvakin voi vaarantua, kun lukioon tulevat eivät aina voi olla varmoja, millaisin pistein heitä lukion päätteeksi arvioidaan ja mikä ratkaisee jatko-opintoihin pääsyn. Maalitolppia ei saisi liikutella kesken pelin.

Eikä lukio edes saisi olla peli, peruskoulusta puhumattakaan. Koveneva kilpailupaine ja suorituskeskeisyys nakertavat hyvinvointia ja vähentävät yhdessäolon ja oppimisen iloa.

Uudistuksia on perusteltu elinkeinoelämän osaamistarpeilla ja vientiteollisuuden kilpailukyvyllä, mutta yritykset eivät halua palkata valmiiksi uuvahtaneita ihmisiä. Koulujen kehittämisretoriikka toistelee toivetta, että koulujen pitää tuottaa tehokkaita osaajia. Enemmän pitäisi miettiä sitä, miten kouluissa kasvaa ehjiä ihmisiä.

Kaikki voittavat, jos opettajat saavat keskittyä opettamiseen ja vuorovaikutukseen, opiskelijoita ei stressata liiallisilla suorituspaineilla ja muutosten tahti hiukan hellittäisi. Kun opettajat voivat hyvin, silloin voivat hyvin nuoretkin, ja päinvastoin.

Jos mielenterveysongelmat vähenevät, myös kansantaloudellinen kuormitus kevenee. Ja kun nuoret saavat opiskella jaksavien, innostavien ja ­inspiroivien opettajien ohjauksessa, työelämäkin kiittää.

Arno Kotro

Kirjoittaja on lukion opettaja ja opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja.

