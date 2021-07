Raivo uusia sähkökulkuneuvoja kohtaan laskee, kun ottaa kätevät ja joustavat laitteet itse haltuun.

Olen kehittänyt uudissanan kulkuneuvolle. Se leviää. Yksi ystäväni on käyttänyt sitä kerran, pilkallaan.

Sähköpotkulauta on sanana pitkä ja sopimaton, koska jos laitteella joutuu potkimaan, siinä ei ole sähköä.

Skuutti on liian englanninkielinen ja smuutti.

Sana on hyrrä.

Hyrrääminen on verbinäkin kuvaava. Vuokralautailu on riemastuttavaa: kuin koko kaupunki olisi muuttunut Puuhamaaksi. Hyrrät ovat julkista liikennettä, mutta alueellisesti tasa-arvoisempia kuin esimerkiksi ratikat.

Olen hyrrännyt Hämeentien sillan ali Tammerkosken reunaa. Historia ja tulevaisuus tuntuivat nyrjähtävän, kun ajoin Turun jokirantaa ohi Suomen Joutsenen ja kiersin 841-vuotiaan Turun linnan. Ei olisi tullut käytyä, jos olisi pitänyt mennä bussilla.

Kotikatuni Hämeentien juuri valmistuneilla pyöräväylillä kulkee ajokkeja, joita paratiisimaisten havainnekuvien tekijät eivät osanneet niihin sijoittaa.

Moni kuljettaa sähköpelillä aterioita, joita ei kannata viedä tiiviille alueelle autolla.

Kaupunkipyörät sopivat kilometrien taittamiseen, mutta ne on sidottu asemiin. Hyrrät ovat joustavampia pikapyrähdyksiin.

Liikkumista mullistavat sähkölaitteet tarvitsevat lisää väyliä. Pyöräteitä voisi minun puolestani alkaa kutsua hyrräteiksi, jos se helpottaisi autointoilijoiden kaistojen karsimisesta syntyvää tuskaa.

On tietysti päteviä syitä sille, miksi hyrrät raivostuttavat.

Niillä ajetaan liian lujaa, törmäillään ja kaatuillaan kännissä naama tapaturma-asemakuntoon.

Yhtäkkiä kaupunkiin ilmaantuneet kulkuneuvot pysäköitiin aluksi keskelle tietä poikittain. Kaatuneita L-muotoja pitää väistellä edelleen, mutta jatkuvasti harvemmin.

Raivoa laimentaa, jos ottaa kulkuneuvon itse haltuun.

Kaikkiin uusiin teknologioihin kuuluu haaveiluvaihe.

Tieteiselokuva Paluu tulevaisuuteen II:ssa kiidettiin jo vuonna 1989 laudoilla, joiden käyttö vaikuttaa samantapaiselta – nopealta ja vapaalta – kuin hyrrien.

Kun teknologia mahdollistuu, se ei enää herätä yleistä ihastusta vaan ärsyttää. Junissa on edelleen nuhdelappuja, joissa muistetaan, ettei kannettavaan puhelimeen saa puhua liian kovaa.

Pioneerikäyttäjien alkuhuuma päättyy, kun homma järkevöityy ja ryhdytään luomaan rajoituksia. Nyt lautojen nopeuksia suitsitaan ja känniajamisen kieltämistä harkitaan.

Hyrrä on vaarallinen väärinkäytettynä, mutta sitä on kevyt käyttää myös oikein. Sillä on myös kätevää vaihtaa tien puolta niin, että kulkee oikeaan suuntaan pyörätietä.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja.