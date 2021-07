Nuorten näkökulma on jäänyt taka-alalle koronapolitiikassa

Karanteeni on sotkenut monien kesätyöt ja lomailusuunnitelmat.

Monet nuoret ovat odottaneet rokotukseen pääsyä. He ovat kuukausia seuranneet vierestä, kun vanhemmat ikäluokat ovat hehkuttaneet rokotuskäynneillään. Nuorten rokotukset aloitettiin vasta kesän kynnyksellä, joten toinen rokotus menee syksylle eikä suojaa ehdi saada edes ylioppilaskirjoituksiin.

Monilla nuorilla on takana raskas talvi. He ovat joutuneet sopeutumaan etäopiskeluun sekä sosiaalisen elämän ja harrastusten rajoittamiseen. Mielenterveysongelmia on kokenut aiempaa useampi. Kesästä odotettiin edellisen vuoden kaltaista, hieman vapaampaa aikaa ja virkistäytymistä.

Koronaviruksen deltavariantti tuli voimallisesti Suomeen muun muassa kisaturistien tuliaisena. Virus leviää nyt laajasti nuorten keskuudessa, ja monessa tapauksessa taudinkantaja on oireeton. Altistumisen välttäminen on hyvin vaikeaa, vaikka itse toimisi vastuullisesti.

Yksi oireetonkin viruksen kantaja vie perheen ja ystävät tai esimerkiksi joukkuepelissä koko joukkueen karanteeniin 14 päiväksi. Uusi karanteeni voi alkaa vaikka jo karanteenin päättymisen jälkeisenä päivänä, jos sattuu positiivisen kanssa samaan tilaan. Karanteeniin eivät joudu kahden rokotuksen saaneet huolimatta siitä, että he voivat levittää virusta.

Karanteeni on sotkenut monien kesätyöt ja lomailusuunnitelmat. Esimerkiksi yksin pienessä sisätilassa helteellä oleskelu ei ole sellaista lomaa, mikä virkistää ja tuo voimia tulevan talven opiskeluihin. Pelko (uuteen) karanteeniin joutumisesta jatkuu, kun koulut alkavat. Epäoikeudenmukaisuuteen ja karanteeniin liittyvät kokemukset voivat jättää jälkiä, joilla on myös pitkäaikaista vaikutusta.

Husin infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan (HS 13.7.) koronavirus johtaa nuorilla hyvin harvoin sairaalahoitoon. Onko siis altistuneiden asettaminen karanteeniin enää välttämätöntä, kun halukkaat riskiryhmään kuuluneet on jo rokotettu?

Nuorten ja nuorten aikuisten näkökulma on jäänyt taka-alalle koronapolitiikassa. Erityisesti tunnolliset nuoret ovat jääneet huomiotta. Nuorilla itsellään on vähäisesti kanavia näkemystensä esille tuomiseen, mutta heidän ääntään ja kokemuksiaan tulee kysyä ja kuulla.

Ravintola-ala on pitänyt kovaa ääntä ja sitä on kuultu. Nuoria syyllistetään bilettämisestä, mutta ravintoloiden asiakkaat ovat täysi-ikäisiä ja suurin osa nuoruusiän ohittaneita. EM-kisaturistien kotiinpaluu oli ennakoitavissa, mutta testaamista rajalla ei järjestetty kunnolla, vaikka se olisi ollut mahdollista. Jotkut pakoilevat vastuuta. Välinpitämättömyyden seurauksena leviävät sekä virus että karanteenit.

Nyt on syytä pysähtyä miettimään, miten nuoriin kohdistuvat kohtuuttomat seuraukset saadaan minimoitua. Pitää valita, onko syytä luopua altistuneiden karanteeniin asettamisesta vai tiukentaa muun muassa ravintoloihin ja maahantuloon liittyviä rajoituksia. Nuoret ovat vanhempia ja riskiryhmiä kunnioittaen odottaneet vuoroaan. Rokotukset saaneetkaan eivät saisi unohtaa muita.

Tuuli Pitkänen

dosentti

Nuorisotutkimusverkosto

