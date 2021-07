Vallisaareen rakennetussa Helsinki Biennaalissa esteettömiä ovat vain invavessat. Se on laiha lohtu, sillä saareen liikennöivään laivaan tai kahviloihin on turha yrittää pyörätuolilla. Vain hyvin pieni osa taideteoksista on sijoitettu siten, että niiden luo pääsee apuvälinettä käyttäen.

Helsinki julistaa haluavansa olla esteetön kaupunki kaikille. Helsinki kaikille -slogan ei todellakaan toteudu Helsinki Biennaalissa.

Kristiina Karhos

puheenjohtaja, Helsingin invalidien yhdistys

