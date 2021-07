EU:n on välittömästi luotava valtiojohtoinen etsintä- ja pelastusmekanismi keskiselle Välimerelle, ja mereltä pelastetut ihmiset on päästettävä turvalliseen satamaan.

Ei koskaan enää, eurooppalaiset päättäjät vannoivat, kun kaksi haaksirikkoa Lampedusan edustalla vaati satojen ihmisten hengen vuonna 2013. Muutamaa vuotta myöhemmin, niin sanotun pakolaiskriisin jälkeen, peräänkuulutettiin vastuullista turvapaikkapolitiikkaa. Morian viimevuotisen pakolaisleirin palon jälkeen EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson totesi: no more Morias.

Siitä huolimatta Lääkärit ilman rajoja -järjestön pelastusalus seisoo tälläkin hetkellä Italian Augustassa, koska viranomaiset eivät päästä sitä tekaistujen syytteiden perusteella palaamaan Välimerelle etsintä- ja pelastustehtäviin. Samaan aikaan Libyan rannikkovartiosto noukkii siirtolaisia veneistä ja palauttaa heidät takaisin epäinhimillisiin oloihin Libyan säilöönottokeskuksiin. Morian tilalle ollaan rakentamassa uutta, entistä suljetumpaa keskusta.

Pelkästään tänä vuonna ainakin 756 ihmistä on saanut surmansa tai kadonnut keskisellä Välimerellä. Libyaan on palautettu meriltä jo 14 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Kreikan leirien epäinhimilliset olot koettelevat siirtolaisten mielenterveyttä, ja jopa osa lapsista on itsetuhoisia.

Tyhjien sanojen sijaan Välimeren humanitaarinen kriisi on viimein ratkaistava. EU:n on luotava valtiojohtoinen etsintä- ja pelastusmekanismi keskiselle Välimerelle välittömästi. Mereltä pelastetut ihmiset on päästettävä nopeasti ja ennakoitavasti turvalliseen satamaan.

EU-maiden on lopetettava poliittinen ja materiaalinen tuki Libyan toimille, jotka vaarantavat siirtolaisten hengen, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Haavoittuvassa asemassa olevat siirtolaiset ja pakolaiset on evakuoitava säilöönottokeskuksista välittömästi.

Uusien keskusten rakentamisen sijaan Kreikan saarten ainoa tehtävä tulisi olla tarjota kiireellistä apua, ohjata hakemaan kansainvälistä suojelua ja siirtää ihmiset turvallisiin vastaanotto-oloihin. Siirtolaisille on tarjottava laadukas sairaanhoito, mielenterveyden palveluja sekä turvalliset ja inhimilliset asuinolosuhteet.

Suomen on otettava nämä kysymykset vakavasti ja tehtävä kaikkensa siirtolaisten oikeuksien ja terveyden parantamiseksi sekä henkien pelastamiseksi EU:n rajoilla. Tilanne tällaisenaan on saanut jatkua jo aivan liian pitkään.

Jokainen hukkunut on liikaa. Jokainen Libyaan käännytetty on liikaa. Jokainen itsetuhoinen lapsi pakolaisleirillä on liikaa.

Kaisa Väkiparta

viestintäpäällikkö, Lääkärit ilman rajoja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.