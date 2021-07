Laittomien tulipaikkojen määrä kertoo, että suomalaiset luottavat tuuriin metsäpalojen suhteen.

Siperiassa roihuaa metsä ja Jakutiaan on julistettu hätätila. Pohjois-Amerikan länsirannikko Kanadasta Kaliforniaan on liekeissä. Kolme vuotta sitten Ruotsissa koettiin maan historian suurimmat metsäpalot.

Keväällä talkoolaiset purkivat Sipoonkorven kansallispuistosta 170 laitonta tulipaikkaa. Nuuksiosta niitä purettiin viime syksynä 350.

Minäkin olen kesän aikana löytänyt Nuuksion kansallispuistosta useita nuotiokyhäelmiä. Sen verran on ajateltu, että tuli on sytytetty rannassa, mutta siihen ajatus onkin sitten loppunut. Nuotiot ovat nuolleet vieressä olleen kuivan kelon juuria tai vanhaa muurahaispesää. Ulkopuolisen silmään tilanne ei näytä olleen niin hallinnassa kuin tulentekijä on kuvitellut. Usein muutaman sadan metrin päässä nuotiopaikasta on sijainnut mökkialue.

Jos tunnelmaa tulesta hakenut ei osaa sammuttaa nuotiotaan oikein, se voi kahden päivän päästä retkestä syttyä uudelleen.

Puistossa retkeilevä jokamies ei ehkä tiedä, että tulenteko muualla kuin sille osoitetulla paikalla on kansallispuistoissa kiellettyä, erityisesti metsäpalovaroituksen aikaan.

Suomessa metsiä poltettiin satoja vuosia innokkaasti ruoan tuottamiseksi. Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvaisen mukaan metsämme toipuvat osin edelleen 1600-luvulta 1800-luvulle vallinneesta kaskeamiskaudesta.

Kaskeamisessa oli hetken huumaa, tuli vapautti ravinteita maasta ja sadot olivat hyviä. Toistuva polttaminen teki kuitenkin metsämaasta karun. Kun metsä paloi kerran, se muuttui avoimemmaksi, kuivui nopeammin ja paloi herkästi myös uudelleen.

Suomeen kehittyi alueellisia eroja. Ihmisten asuttamilla alueilla metsä paloi kaskena tai karanneena metsäpalona kymmenen vuoden välein – syrjäisillä alueilla ja Pohjois-Suomessa paloväli oli 300 vuotta. Erään arvion mukaan joillakin Etelä-Suomen alueilla 70 prosenttia metsistä olisi ollut kaskeamisen piirissä.

Palot loppuivat vasta, kun puusta tuli 1900-luvulla arvokasta kauppatavaraa.

Suomalaisilla saattaa nykyään olla liian hyvä itsetunto metsäpalojen suhteen. Meillä on ilmavalvontaa ja tiheä metsäautotieverkosto, jotka mahdollistavat nopeat sammutustyöt. Suureksi päässyttä tulipaloa on kuitenkin hyvin vaikeaa sammuttaa.

Ilmastonmuutoksen myötä kesät eletään Suomessakin yhä useammin metsäpalovaroituksen alla. Mitähän siitä ajattelee jokamies?

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimituksen toimittaja.