Helsingin Sanomat (14.7.) uutisoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivystysten ruuhkautumisesta, jossa potilaat joutuvat jonottamaan hoitoon pääsyä yli kymmenen tuntia. Aina sekään ei riitä.

Päivystyksen ruuhkia on selitetty pitkittyneellä hellejaksolla. Hellejaksosta ovat erityisesti kärsineet vanhukset sekä kroonisesti sairaat henkilöt. Hus Akuutin toimialajohtajan Maaret Castrénin mukaan ongelmien taustalla ovat henkilöstön kesälomat sekä hoitajapula.

Henkilöstön lomat tuskin tulivat yllätyksenä, ovathan ne jokavuotisia. Myös hoitajapula on ollut tiedossa jo pitkään. Nyt tähän henkilöstömitoitukseen on tuonut lisävajetta koronaviruspandemia.

Pandemia ja henkilöstön lomat olisi pitänyt ottaa huomioon kesäajan henkilöstömitoituksessa. Hellejakso oli ennakoimaton, mutta muut tekijät olisi voitu ennakoida ennen lomakautta. Mikäli näin olisi tehty, olisi vältytty päivystyspotilaiden epäinhimillisiltä jonotusajoilta hellejakson aikana.

Henkilöstöpula olisi voitu korjata hoitajien palkkauksella, hyvällä johtamis- ja esimiestoiminnalla sekä henkilöstön kuuntelemisella ja osallistamisella heidät oman työnsä suunnitteluun. Mikäli kokonaisuutta ei saada kuntoon, hoitajat tuskin pelkän palkan vuoksi haluavat pysyä alalla, vaikka saisivat 10 000 euroa kuussa.

On aika tunnustaa tosiasiat ja ryhtyä toimeen, jotta päivystyksien jonojen ajalliset pituudet saadaan inhimilliselle tasolle. Poliittisten päättäjien on omalta osaltaan tehtävä tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi. Kaikille on tullut selväksi, että hoitajien työn kuormittavuus on liian suuri. Työilmapiiri on huono, eikä Hus tue henkilöstöä riittävästi. Päättäjien on uskallettava katsoa totuutta silmiin. Meillä ei ole varaa tuhlata aikaa selittelyyn tai käsien levittelyyn.

Potilailla on oikeus saada hyvää hoitoa iästä, vaivasta tai helteestä riippumatta ilman tuntien jonotusta ahtaissa päivystystiloissa. Henkilöstöllä on oikeus tehdä työtään hoitotyön eettisten ja moraalisten normien mukaisesti potilaan hyväksi, inhimillisissä työoloissa.

Liisa Kivekäs

kaupunginvaltuutettu (sd), sairaanhoitaja, kätilö, Espoo

