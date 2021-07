Varushenkilöiden arjesta on tullut hyvin haasteellista

Palvelusjaksot voiva venyä jopa kuusiviikkoisiksi, eikä iltavapaita tai virkistäytymismahdollisuuksia juurikaan ole.

Puolustusvoimat on joutunut sopeuttamaan toimintaansa koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kuva otettu Haminassa elokuussa 2018.

Pandemian vaikutukset varushenkilöihin olivat Helsingin Sanomissa (15.7.) mittavasti esillä, mutta hämmentävän yksipuolisesti. Puolustusvoimat ovat, siinä missä monet muutkin isot instituutiot, joutuneet sopeuttamaan toimintaprotokolliaan pandemian vuoksi, eivätkä sopeutumis­ratkaisut aina ole kovin toimivia tai edes loogisia.

Oma poikani on aloittanut varushenkilö­palveluksensa tammikuussa, ja olen seurannut hänen ja kourallisen muiden nuorten arkea Puolustusvoimissa. Ainakaan näiden nuorten kohdalla rytmi neljä viikkoa ”kiinni”, kaksi vapaalla ei toteudu kuin toisinaan. Ratkaisuja joudutaan tekemään nopeasti, ja välillä ne tuntuvat järjettömiltä. Nuoret joutuvat karanteeneihin, mikä merkitsee, että lomat voivat sujua teltassa karanteenissa kasarmin pihalla. Palvelusjaksot voivat siten venyä kuusiviikkoisiksi.

Iltavapaita ei ole eikä myöskään mahdollisuutta käyttää kuntosalia, saunaa, kahvilaa tai muita virkistymiseen tarkoitettuja palveluita kuin hyvin rajoitetusti. Mieliala on varushenkilöillä ollut hetkittäin hyvin matala. Soisi, että myös näistä haasteista, joita pandemian myötä meille kaikille on tullut, kirjoitetaan siten kuin ne ovat. Niitä on vaikea ratkaista etenkin massoja pyörittävissä laitoksissa, kuten Puolustusvoimissa.

Varusmiehen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

