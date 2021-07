Yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työ on opiskeluhuollon ensisijaista työtä.

Mielipidesivuilla on ollut arvokkaita kirjoituksia nuorten hyvinvoinnista ja palveluiden riittävyydestä. Hyvinvoinnin tilanne on vakava ja vaatii yhteisiä, sektorirajat ylittäviä ratkaisuja.

Nuorten hyvinvointi rakentuu arjen eri ympäristöissä ja monen eri toimijan yhteisvaikutuksessa. Opettajat, psykologit, kuraattorit ja terveydenhoitajat kohtaavat etulinjassa nuoremme joka arkipäivä. Opiskeluhuollon palveluissa nuorten mielenterveyden haasteet ovat johtaneet kasvaviin asiakasmääriin ja vaikeampiin tuen tarpeisiin.

Hyvinvoinnin asiantuntijoina opiskeluhuollon henkilöstön osaamisella on iso merkitys koko oppimisyhteisön hyvinvoinnille ja erityisesti nuorten mielenterveyttä tukevan toimintaympäristön rakentamisessa. Yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työ on opiskeluhuollon ensisijaista työtä.

Mitä aiemmin nuoren haasteisiin päästään vaikuttamaan, sitä paremmin opiskeluhuollon menetelmät vastaavat nuoren tuen tarpeisiin. Ongelmien monimutkaistuessa tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä. Tällöin hoidon tarpeen arvio tehdään erikoissairaanhoidossa, ja hoidosta vastaa usein nuorisopsykiatrian poliklinikka tai nuorisoasema.

Ennalta ehkäisevän työn haasteena ovat resurssit, jotka eivät vastaa kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Eduskunnassa käsitellään pian hallituksen esitysluonnosta, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin tehtävissä olevan henkilöstön sekä opiskelijoiden välisestä sitovasta mitoituksesta. Esityksessä säädettäisiin enimmäismäärästä opiskelijoita, joita voisi olla yhden kuraattorin ja psykologin vastuulla. Tämä lisäisi huomattavasti työhön resursseja oppilaitoksissa ja mahdollistaisi paremmin tärkeän ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn. Mitoitus vaikuttaisi työn kuormittavuuteen myönteisesti.

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää riittävää resursointia ja uudenlaisia nuorilähtöisiä, monialaisesti toteutettuja palveluja. Oireilevan nuoren tulee saada konkreettista monialaista tukea varhaisessa vaiheessa. Digitaaliset palvelut voivat osaltaan tukea hyvinvoinnin edistämisestä. On oleellista, että muut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat riittävät ja muodostavat jatkumon oppilaitosympäristössä annettavalle palvelulle.

Nuorten hyvinvointia rakennetaan yhdessä, ja siinä korostuu sektorirajat ylittävä, saumaton yhteistyö. Samalla ymmärrys eri ammattilaisten työn merkityksestä kokonaisuudessa tulee näkyväksi. Yhteistyön vahvistaminen lisää vaikuttavuutta ja vahvistaa yhteistä hyvinvointia.

Opiskeluhuollossa työskennellään haastavien asioiden äärellä ja lähellä ihmistä. Työnohjauksen tarve on tärkeä osa työssä jaksamista. Työn kuormittavuus on tunnistettu Helsingissä. Psykologeille ja kuraattoreille on lisätty työnohjausta, jonka määrää tulisi kasvattaa jatkossakin.

Riina Ståhlberg

opiskelijahuollon va. päällikkö

Arja Kukkonen

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Helsingin kaupunki

