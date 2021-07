Puuston kasvu on nuorissa ja keski-ikäisissä hoidetuissa metsissä, ei ikimetsissä.

Oli ilo lukea Kari Mielikäisen kirjoitus (HS Mielipide 14.7.) metsiemme tilasta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Mielipide perustui tutkittuun tietoon päinvastoin kuin monien asiantuntijoina esiintyvien jutut metsänhoidosta ja metsien hiilensidonnasta.

Mielipidesivujen metsäkeskustelussa on vertailtu perinteistä kiertoaikaan perustuvaa metsiköittäin käsiteltyä metsää niin sanottuun jatkuvaan kasvatukseen, jossa metsänuudistuksessa ei käytetä avohakkuita lainkaan. Avohakkuuseen perustuva menetelmä on tuomittu jopa taloudellisin perustein. Tällöin on ilmeisesti lähdetty laskemaan korkoa korolle paljaan maan metsittämiskustannuksille.

Suomessa metsätalouden harjoittamisen lähtökohta on kuitenkin peitteinen metsä. Siihen ei ole investoitu rahaa, joten myöskään sidotun pääoman laskeminen puustolle ei tule kyseeseen. Taloudellisuuslaskelmat on täten tehtävä vertaillen hakkuutuloja ja metsänhoidon menoja.

Ajankohtaisena aiheena on kiistely metsän hiilen sidonnasta ja hiilivarastosta erottamatta näitä kahta asiaa toisistaan. On esitetty, että vanha metsä sitoo hiiltä. Totuus on kuitenkin, että kasvit sitovat hiilidioksidia auringon energian avulla sitä enemmän, mitä enemmän ne kasvavat. Puuston kasvu on nuorissa ja keski-ikäisissä hoidetuissa metsissä, ei ikimetsissä.

Tämän päivän hyvinvoivat kasvuisat metsämme ovat menneitten vuosikymmenten työn eli parjatun tehometsätalouden tulosta. Tuleva syksy ja sen jälkeinen aika näyttävät, mihin suuntaan metsästrategiassa mennään. Poliittisia päätöksiä odotellessamme jatkakaamme maailman onnellisimman kansan elämää uskoen vanhaan kiinalaiseen viisauteen: Jos haluat olla onnellinen loppuikäsi, istuta puu.

Uolevi Kantanen

Kouvola

