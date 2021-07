Antti Määttänen vaati (HS Mielipide 13.7.), että rattijuopumukseen syyllistyneiden ajoneuvo pitäisi voida takavarikoida nykyistä herkemmin. Tätä kysymystä on lainvalmistelussa selvitetty, ja sen ongelmana on nähty seuraamuksen sattumanvaraisuus (omistaako itse auton vai ei) sekä seuraamuksen kohtuuttomuus. Samat syyt voivat vaikuttaa myös tuomioistuimen harkintaan.

Määttäsen haluama estovaikutus on saavutettavissa paremmallakin tavalla: säädetään, että ajokieltoon määrätyn ajoneuvo on ajokiellon ajaksi poistettava ajoneuvorekisteristä ja että tuollaisella henkilöllä ei muutoinkaan saa olla rekisteröityä ajoneuvoa. Tällöin rattijuopon auto on joko poistettava käytöstä (”kilvet pois”) tai luovutettava muulle rekisteröintikelpoiselle taholle.

Auton omistaja ja haltija on laillisessa vastuussa siitä, ettei hän luovuta ajoneuvoaan ajo-oikeudettomalle. Ainoa ongelma voisi olla luovuttaminen alistetussa asemassa olevalle puolisolle.

Pekka Louhelainen

varatuomari, Oulu

