Geelin vaikuttavan aineena on mentoli, ja se sopii käytettäväksi myös lapsille.

Helsingin Sanomat kirjoitti (15.7.) keinoista hillitä hyttysenpistojen aiheuttamaa kutinaa. Kuten artikkelissa kuvataan, pistoksen aiheuttama kutina voi viedä hermot ja yöunet.

Hyönteisten pistojen ja ihoa ärsyttävien kasvien aiheuttamat reaktiot ovat voimakkaimpia pikkulapsilla. Kutisevaa pistopaikkaa ei ole järkevää raapia, mutta ohje voi olla liian vaativa lapselle. Huonosti nukutun yön jälkeen iho on usein rikkiraavittu.

Kutinan hillintään käytetyt konstit ovat monet. Artikkelissa viitataan muiden muassa ruokasoodasta ja vedestä valmistettuun tahnaan. Vaille mainintaa on jätetty kokonaan viilentävä geeli, joka on hyväksytty lieventämään hyönteisten pistojen ja ärsyttävien kasvien aiheuttamaa kutinaa. Itselläni geeli lievittää kutinan viidessä minuutissa, ja seuraavana päivänä pistokohta ei ole enää näkyvissä.

Viilentävällä geelillä on CE-merkintä, ja se on lääketehdasolosuhteissa valmistettu suomalainen tuote. Vaikuttavana aineena on mentoli, ja se sopii käytettäväksi myös lapsille. Ihon kautta mentoli imeytyy vain vähän. Puremakohtaan riittää tippa geeliä, joten kehon altistuminen on vähäinen. Tämä ei ole kuitenkaan suuri huoli, sillä lääkkeenä mentolia käytetään esimerkiksi pikkulasten vatsavaivojen hoitoon. Ja mentolikarkithan ovat helteellä parhaita suun raikastajia.

Mentolivalmisteiden etu on myös mentolin virus-, bakteeri- ja sienitulehduksia hillitsevä vaikutus. On tärkeä huomioida geelivalmisteiden sisältämä alkoholi, ja sen takia geelin joutumista limakalvoille on vältettävä. Este käytölle on myös eukalyptus-allergia, joka tosin on harvinainen Suomessa.

Nyt jo toisena kesänä taaperoikäisten vanhemmat käyvät kiittämässä hyvin nukutuista öistä. Ja onpa tästä rohkaistuneena muutama äiti helpottanut omien helteessä turvonneiden nilkkojensa aiheuttamaa epämukavuutta samankaltaisella geelillä.

Hannu Kokki

erikoislääkäri, dosentti

Kuopio

