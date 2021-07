Filosofisen ajattelun ja keskustelukulttuurin edistäminen pönkittäisi suomalaisen perusopetuksen yleissivistävää tehtävää.

Lastemme elämästä voitaisiin tehdä nykyistäkin parempaa ja nautittavampaa kehittämällä koulutusjärjestelmämme tarjoamia filosofisia taitoja. Filosofisen sivistyksen myötä tulevaisuuden suomalaiset olisivat entistäkin kykeneväisempiä ajattelemaan tarkasti ja kriittisesti sekä punnitsemaan hyvän elämän edellyttämiä arvovalintoja. Filosofian opetus antaisi lapsille aiempaa notkeampia ja monikäyttöisempiä ratkaisun avaimia maailman ongelmiin. Näistä syistä filosofia kannattaa lisätä peruskoulun oppiaineeksi.

Filosofian opetus on oppilaskeskeistä, ilmiöpohjaista ja ongelmalähtöistä. Filosofiassa tarkkaillaan lasten omaa elämismaailmaa, kysytään olennaisia kysymyksiä ja opitaan toinen toistaan kuunnellen ymmärtämään erilaisia näkemyksiä ja niiden perusteluja. Filosofiassa pohditaan muun muassa sitä, mitä hyvä elämä oikeastaan on, mitä voimme viime kädessä tietää ja minkälainen on ideaaliyhteiskunta. Filosofia auttaa asettamaan oman elämän, ympäröivän maailman ja eteen tupsahtavat arvovalinnat laajempiin konteksteihin.

Yhteiskunnalle filosofia on avoimen demokratian järkähtämätön tukipilari. Filosofinen etiikka, kriittisyys ja järkiperäisyys ovat elinehtoja julkiselle keskustelulle. Filosofisesti sivistävä koulutusjärjestelmä on yhteiskuntarauhan paras tae ja itsevaltaisuuden sekä suvaitsemattomuuden kimmoisin ennaltaehkäisijä.

Filosofisen ajattelun ja keskustelukulttuurin edistäminen pönkittäisi suomalaisen perusopetuksen yleissivistävää tehtävää. Kansainvälisissä tutkimuksissa filosofian opetuksen lisäämisen on havaittu parantavan lasten ajattelun taitoja kautta linjan. Samalla on todettu, että filosofia kuuluu oppiaineiden kirkkaimpaan kärkeen hyvän opintomenestyksen ennustajana.

Filosofiasta on laaja-alaista hyötyä lapsille, aikuisille ja koko yhteiskunnalle, mutta, mikä tärkeintä, juuri filosofia auttaa meitä myös tarkastelemaan kriittisesti, mitä hyöty itse asiassa on ja miten hyödyn käsitteeseen tulisi suhtautua. Ilman filosofialle ominaista kriittisyyttä olisi sangen kimuranttia maalata ihmiselämästä syväluotaavaa kuvaa.

Lapset painiskelevat päivittäin etiikan, yhteiskunnan ja olemassaolon kysymysten kanssa. Ottaakseen kestäviä niskalenkkejä näistä jaakobinpaineista tulevaisuuden toivomme kaipaavat filosofisen ajattelun kehittämistä, mikä onnistuu pedagogisesti korkealaatuisella ja tarkoituksenmukaisella opetuksella, ohjauksella ja tuella. Tähän tarvitaan asianmukaisesti koulutetut opettajat.

On sinänsä virkistävää, että Suomessa lukiolaiset käyvät kaksi kaikille yhteistä filosofian kurssia. Samalla on kuitenkin syytä panna merkille, että iso osa nuorista ei koskaan tartu lukion ovenkahvaan. Filosofiset keskustelut ovat niin tärkeitä, että jokaisen kannattaa osallistua niihin.

Jaakko Lindfors

yliopisto-opettaja, Åbo Akademi

Turku

