Muut liikenteessä kulkevat saattavat raivota sähköpotkulautailijoille vaikka potkulautaa käyttäisi sääntöjen mukaisesti.

Viime aikoina on puhuttu paljon sähköpotkulautojen haittapuolista, ihan ymmärrettävästä syystä. Niillä ajetaan liian lujaa jalkakäytävällä, humalassa tai useampi kyydissä. Pahimmillaan kaikkia näitä yhtä aikaa.

Olen itsekin sähköpotkulautailija, ja ajan sillä sääntöjen mukaan muut huomioiden. Siksi surettaa, että kaikki sähköpotkulautailijat leimataan automaattisesti ”huligaaneiksi”, kuten eräs vanhempi mieshenkilö minua kutsui.

Olen saanut osakseni kohtuutonta raivoa, vaikka ajan kuten pitää. Useampi henkilö on suorastaan alkanut raivoamaan, kun he ovat nähneet minun ajavan laudalla. Vain siksi, että minulla on sähköpotkulauta kulkuneuvona. Olen kuullut myös muille tapahtuneen vastaavaa.

Haluan puolustaa meitä tunnollisesti ajavia. Käytän itse sitä pääsääntöisesti työmatkoihin, kaupassa käyntiin ja muuhun asiointiin. Se on oiva apu kantakaupungissa yksin asuvalle. Ei tarvitse etsiä parkkipaikkoja, ei mene polttoainekustannuksia, vakuutusmaksuista puhumattakaan. Luulen sen olevan myös ympäristöystävällisempää.

Keskustan alueelle tulisi lisätä pyöräkaistoja, jotta kaikki pääsisivät liikkumaan turvallisemmin. Tämä olisi mielestäni hyvä tapa kehittää Helsinkiä ilmastoystävällisempään suuntaan. Vähennetään autoilua, ja luodaan paremmat mahdollisuudet sähköisille kulkuneuvoille sekä pyörille.

Kunnioitetaan toisiamme liikenteessä, oli liikkeellä millä kulkupelillä tahansa. Hyvät tavat kuuluvat myös jalankulkijoille, ei ainoastaan sähköpotkulautailijoille. Raivo ei sovi mihinkään, vähiten liikenteeseen.

Niina Krigsholm

Helsinki

