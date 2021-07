Nopeasti supistuvalla monimuotoisuudella on myös itseisarvo. Esimerkiksi eläinten katseleminen ja kuvaaminen on elämys.

Uutisvirta on kertonut jälleen rauta käpälässään kulkevista karhuista. Kahden naaraskarhun pelastusyritys loukuttamalla vaikuttaa tekopyhältä verrattuna Pohjois-Karjalan 204 karhun metsästyskiintiöön. Jos emoja ei saada nukutettua ja rautoja poistettua, karhut on tuomittu ammuttaviksi: vain toisen emon vuoden vanhat pennut voivat selvitä omillaan.

Se, että karhu kesällä saa raudan jalkaansa kertoo suomalaisesta metsästyskulttuurista. Raudoilla on luvallista pyytää hilleriä, kärppää, oravaa, näätää, majavia sekä rauhoittamattomia nisäkkäitä, kuten haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua minkkiä. Eläimen jalkaan tarttuvaa jalkanarua saa käyttää ketun pyyntiin lumipeitteisinä aikana. Raudat on sijoitettava niin, ettei niihin joudu muita kuin kohde-eläimiä, ja elävänä pyytävät pyydykset on koettava vähintään kerran päivässä.

Havainnot rauta jalassa kulkevista karhuista osoittavat, että rautoja käytetään joko tahallisesti tai tahattomasti väärin. Näätärautoihin kuolee jopa kuukkeleita, ja ketun jalkanaruun on juuttunut ilveskin. Myös rautapyynnin perusteita voidaan kyseenalaistaa: tutkitusti esimerkiksi näädän ravinnosta vain hyvin pieni osuus koostuu kanalinnuista.

Rautapyynnin takia menehtyy todennäköisesti myös muita syöteistä kiinnostuneita suurpetoja. Ahma on raadonsyöjänä marginaalinen saalistaja muille kuin jäniksille ja poroille mutta myös tehokas supikoirien hävittäjä. Kadonneista ahmoista media ei raportoi.

Metsästyslain mukaan riistaeläimen häiritseminen on kiellettyä ilman metsästysoikeutta. Tiukasti tulkiten metsään ei saisi eläinten karkottumisen pelossa astua ilman metsästysoikeutta, jonka myötä esimerkiksi hirviä ja karhuja voi juoksuttaa koiran kanssa pitkin syksyä.

Myös muilla kuin metsästäjillä on oikeus luontoon. Elonkirjo ei ole metsästäjien omaisuutta. Jo metson tarkkailu, mäyrän kuvaaminen tai näädän näkeminen on elämys. Nopeasti katoavalla monimuotoisuudella on myös itseisarvo.

Luonnon tarkkailu ja kuvaaminen, myös kaupallisesti järjestettynä, on voimakkaasti kasvava ala. Tässä ajassa on käytävä arvokeskustelua ihmisten luontosuhteesta: miksi tappaminen nähdään hyväksyttynä ‒ jopa kannanhoitona ‒ vaikka kyseessä on puhdas luonnon hyödynnys? Eläinten ruokinta, myös luontaisesti puuttuvan ravinnon kompensaationa, taas nähdään negatiivisena luontoon puuttumisena.

Pedot ovat terveyspoliiseja, jotka luonnonvalinnan voimina ylläpitävät terveitä ja elinkykyisiä saalislajien kantoja. Ihminen pyrkii metsästämään suvun­jatkamiskyvyltään parhaimpia yksilöitä. Ilman todellista ekologista kestävyyttä ei ole muunkaan tasoista kestävyyttä. Autiot avohakkuualat eivät houkuta sen enempää metsästäjiä kuin luontokuvaajia.

Anssi Vainikka

professori, Joensuu

Eero Kortelainen

luontokuvausyrittäjä, Lieksa

