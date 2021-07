Kaleva tarkastelee ammatillisen koulutuksen uudistusta, jonka yhteydessä ammattiin opiskelevien opintoja haluttiin siirtää työpaikoille.

”Suomessa ammatillista koulutusta järjestetään oppilaitosten lisäksi työpaikoilla ja myös virtuaalisesti. Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa kokonaan työpaikalla oppisopimuskoulutuksena. Koulutussopimuksella voi suorittaa osan tutkinnosta.”

”Oppisopimuskoulutuksessa pää­osa ammattiin tarvittavasta osaamisesta hankitaan työpaikalla – –. Opiskelija on työsuhteessa ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.”

”Koulutussopimuksella opiskeleva ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaakaan.”

”Työpaikoilla ongelmiksi on koettu opiskelijoiden ohjaamiseen tarvittavien tekijöiden puute ja koulutuksen aiheuttamat lisäkulut. Eniten nämä vaivaavat pieniä yrityksiä.”

”Oppisopimus ja koulutussopimus ovat mainio tapa saada nuoria työ­elämään ja samalla työvoimapulasta kärsiville yrityksille täsmäkoulutettua työvoimaa. – – Joissakin tapauksessa opintojaan suorittavasta työkaverista voisi löytyä jatkaja yritykselle.”

”Monelle teoreettista koulutusta vieroksuvalle tai siinä huonosti menestyvälle tekemällä oppiminen avaa uusia mahdollisuuksia pärjätä elämässä.”

”Tekemällä oppiminen on ihmiselle luontainen ja varsin tehokas tapa oppia. Käytännön töitä tekemällä maailmassa on saatu valtava määrä eri alojen taitajia, ja esimerkiksi Saksassa mestari–kisälli-malli on ollut olennainen osa ammatillisen koulutuksen järjestelmää jo kauan.”

”Toivoa sopii, että työssä oppimisen lisäämiseen löytyy ymmärrystä, uusia keinoja ja rahaa valtion kassasta.”

Keskisuomalainen kommentoi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) vaatimusta opiskelijoiden ikuisesta opiskeluoikeudesta.

”Vuoden 2005 yliopistolain uudistuksessa opiskeluaikoja rajoitettiin, jotta yliopistoista valmistuminen nopeutuisi.”

”Vuoden 2005 yliopistolain tavoite oli väärä. Yliopisto ei ole tehdas. Joskus lavea monien alojen opiskelu on hyödyllisempää kuin nopea teho-opiskelu.”

”SYL perustelee ikuista opiskelu­aikaa opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin romahtamisella ja liialla kuormituksella. Ne ovat huonoja perusteluja.”

”Hyvä perustelu ikuiselle opinto-oikeudelle on se, että yhteiskunta tarvitsee eri tavoin ja eri tahtiin itseään kouluttavia ihmisiä. Yliopistoon pitäisi päästä täydentämään osaamistaan myös tutkinnon jälkeen ilman erillisiä hakuja.”