Emmanuel Macronin ”haaveilu” muuttuu todellisuudeksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi neljä vuotta sitten Sorbonnen yliopistolla, miten Euroopan unionia tulisi kehittää. Unionin rajavalvontaa on tiukennettava, puolustusta on lujitettava ja euroalueelle on luotava oma budjetti, jota käytettäisiin muun muassa turvallisuuden, kilpailukyvyn sekä ilmastopolitiikan vahvistamiseen. Yhteisöverotusta tulee uudistaa ja yhtenäistää ja eurooppalaisten sosiaalisia oikeuksia sekä minimipalkkoja on harmonisoitava, hän luetteli.

Yhteiseen kassaan on kerättävä lisää täytettä uusilla veroilla, vähäpäästöistä autoilua on edistettävä ja hiilitullit on otettava käyttöön, hän linjasi. Macron kaipasi – käytännössä suurille amerikkalaisille yhtiöille suunnattua – digiveroa, joka kerättäisiin siellä, missä tuotteita on myyty.

Kun keskustelin linjauksista tuolloin erään kokeneen suomalaisen EU-virkamiehen kanssa, hän tuhahti, että ei tule mitään. Haaveilua, sillä Saksa ei lähde tällaisiin mukaan, hän sanoi. Tämän perisuomalaisen asenteen huomaa, kun lukee lukijakommentteja niiden uutisten perästä, joissa kerrotaan uudistuksista ja keksinnöistä: ”Ei onnistu, koska. . .”

Nyt kun katsoo Macronin listaa, huomaa, että Eurooppa on menossa juuri siihen suuntaan kuin hän ”haaveili”. Moni asia Sorbonnen puheesta ei ole edennyt, mutta perussuunta on kuitenkin Macronin hahmottelema. Saksa on ollut sittenkin enemmän Ranskan tukena kuin vastavoimana.

Hallitus myi elpymisrahastopäätöstä ainutkertaisena ja poikkeuksena. Todellisuudessa EU kulkee suuntaan, jossa taloudellista yhteisvastuuta ja harmonisointia tulee lisää. Rahastot ja uudet tulovirrat lipuvat pysyviksi osiksi EU-järjestelmää. Nyt sommitellaan rahastoa, joka tukisi ilmasto-ohjelmien kuluista kärsiviä köyhiä.

EU luo liittovaltionomaisia rakenteita, kasvattaa jäsenmaiden yhteistä vastuuta ja kehittää uusia tuloja. EU:n aikeet yhtenäistää yhteisöverotusta saivat vauhtia, kun G7-kokous pääsi tästä tavoitteesta sopuun.

Suomalainen politiikka on pysynyt huonosti kehityksessä mukana. On poliittisesti turvallisempaa jarrutella EU:n muutoksia tai vaieta niistä kuin olla avoimesti mukana muokkaamassa vääjäämättä tiivistyvää integraatiota halutun kaltaiseksi. Kun Suomi ei uskalla olla muovaamassa muutosta, se katsoo taaksepäin. Kuten valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), jonka – täysin realiteetit hukannut – EU-linjaus oli se, että unionin tulee palata vanhoihin alijäämä- ja vajerajoihin.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.