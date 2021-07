Elokapina-liikkeelle tuli kiire irtisanoutua perussuomalaisten puheenjohtajasta Jussi Halla-ahosta. Viesti toi esiin pelon siitä, että väärän ihmisen kanssa poseeraaminen pilaisi kapinan. Se on turha pelko.

Kesä on kuuma, mutta se ei ole rentouttavaa vaan pelottavaa. Kun katson ikkunasta ulos, näen pihallani kuivaa ruohoa. Vanha koira läkähtyy kuumalla hiekalla.

Näinkö nopeasti me ihmiset kaiken pilasimme? Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa on mitattu maailmanhistorian kuumimmat vuorokausi­lämpötilat, Suomessa on kolmekymmentä perättäistä hellepäivää.

Eduskunnan edessä tien tukki Elokapinan leiri, toivoa herättävä protesti. Nuoret asettavat itsensä alttiiksi pilkalle ja vihalle.

Median uutisointi keskittyy lähinnä siihen, että tie tukitaan. Miten olisi vaihteeksi itse asia, ilmastonmuutoksen pelko? Elokapinassa puhutaan paljon pelosta. Kysymys ei ole siitä, kannattaako pelätä vai ei. Kysymys onkin siitä, mitä kannattaa pelätä.

Ympärilläni näen ihmisiä, jotka pelkäävät, mitä naapurit ajattelevat, tai äiti ja opettaja. Mitä jos en kuljekaan ilmeisintä reittiä lukion, yliopiston ja urakehityksen kautta hautaan vaan teenkin, mitä itse haluan tai omatunto käskee? Mitä sitten käy, mitä joku ajattelee?

Elämää ei voisi käyttää turhempaan pelkoon, ja silti käytetään. Katsokaapa sen sijaan, mitä Elokapina pelkää. Somessa voi seurata liikkeen jäseniä, jotka ovat kirjoittaneet peloistaan paperille. ”Pelkään, että kaikki, mitä rakastan, uhrataan talouskasvun takia” tai ”pelkään, että lapseni jää ilman kokonaista elämää”.

Kansainvälisen Elokapina-liikkeen nimi on Extinction rebellion, joka viittaa paitsi ilmastonmuutokseen, myös biodiversiteetin tuhoutumiseen. Halutaan pelastaa yksin­kertaisesti elämä, ihmiskunta ja luonto. Tätä tavoitetta kannattaa jokainen, jolla on yli kaksi aivosolua.

Siksi ihmetyttääkin Elokapina-liikkeen ristiriitainen suhde ihmiskunnan diversiteettiin.

Kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho näkyi selfiessä elokapinalaisten kanssa, liike kiirehti ‒ kuten nykyään usein on tapana ‒ ”sanoutumaan irti” sekä Halla-ahosta että kuvasta. Kuva Halla-ahon kanssa ”voidaan tulkita avoimen rasismin kannattamiseksi” ja ”valkoiseksi etu­oikeudeksi”, twiittasi Elokapina. Liike myös ilmoitti aloittavansa ”systemaattisen valkoisuuden reflektoinnin”.

Elokapina kiirehti siis ilmoittamaan, että elämän pelastamisen lisäksi tärkeää on, että ei olla kuvissa väärien ihmisten kanssa ja että sitoudutaan aivan tietynlaiseen käsitykseen tasa-arvosta ja suomalaisista puolueista. Että maailma pelastetaan ”oikein”, tietyn ihmis­kunnan poliittisen heimon sanaston mukaisesti.

Minusta tässä pelätään vääriä asioita. Pelätään, että väärän ihmisen kanssa poseeraaminen pilaa liikkeen ja kapinan. Että jos liikkeen tavoitetta sympatisoi joku, joka ei ole tavanomainen aktivisti, joku voisi ajatella jotakin.

Kannattaako nyt siis pelastaa itsensä ja maineensa muiden silmissä ennemmin kuin pahainen porvari? Vai kannattaako sittenkin pelastaa elämä kokonaan, sekä oma että muiden?

Elämä, jos sellaisen voisi pelastaa, ei ole vain puhdas ja kaunis. Elämää on auringonlasku maidonpehmeään kesäjärveen, mutta myös susi, joka raatelee peuran vasaa. Elämä on twerkkaamista ja kapinoimista, kaunista ja julmaa. Elämä ei useinkaan ole tasa-arvoista tai oman porukan mielen mukaista. Silti se kannattaa pelastaa kaikkine ristiriitoineen.

Joku varmaankin sanoisi tähän, että luonnon tuhoutumista ja maailman epätasa-arvoa tuottavat osin samat rakenteelliset tekijät: talousjärjestelmä, työn ja kasvun pakko. Tämä analyysi on kuitenkin riittämätön. Ei ole välttämätöntä muuttaa kaikkea muuttaakseen yhden, tärkeän asian.

Tärkein asia on maailman tulevaisuus, ilmasto ja biodiversiteetti. Se on verrattomasti tärkeämpi kuin maailman pelastamisen tyylipisteet. Jos haluamme pelastaa maailman, ei ole vaihtoehtoa: samalla pelastuu myös Jussi Halla-aho.

Kirjoittaja on kielitieteilijä ja kirjailija.