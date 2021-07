Helsinki päätti järjestää mahdollisuuden ottaa koronarokotus ilman ajanvarausta heinäkuisena lauantaina. Hieno idea, jos siinä olisi mietitty muutamia asioita etukäteen.

Lauantaisin henkilökuntaa on vähemmän kuin arkena, ja samalle päivälle oli myös ajanvarauksia. Tästä seurasi kaksi pitkää jonoa helteisellä pihalla. On helppo ymmärtää se turhautuminen, jonka kesken lomakauden ajanvarauksen kautta paikalle tulleet kokivat, kun he huomasivat, ettei ajanvarauksella ollutkaan mitään merkitystä.

Helteessä tunteet kiristyivät yhdellä sun toisella. Henkilökunta sai haukut niskaansa, vaikka he eivät olleet mitenkään osallisia. Heille toivoisi erityiskiitoksen työnantajalta.

Tuija Kuusmetsä

Helsinki

