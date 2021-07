Kotiamme vastapäätä olevassa puistikossa on neljä kiinteää roskapönttöä ja kesäksi sinne kiikutettu iso muovinen jätesäiliö. Roskat eivät niihin kuitenkaan tietään löydä. Aamulenkillä Urho-koiran kanssa näky on lohduton: Maassa on roskaa ja jätettä maan ja taivaan väliltä.

Roskaamisesta on tullut Helsingissä aikamoinen ongelma, joka korostuu kesäisin. Sitä ei poisteta roskapöntöillä. Ihmisten käytöksen pitää muuttua.

Rauno Etelävuori

Sörnäinen, Helsinki

