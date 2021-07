Saksa otti käyttöön kansallisen liikenteen ja lämmityksen päästökaupan. Jos odottaa koko EU:n laajuista ratkaisua, voi joutua odottamaan pitkään.

Viikko sitten Euroopan komissiolla oli tähtihetkensä, kun sen puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmestyi kuuden muun komissaarin kanssa estradille ja esitteli komission laajan ilmastotoimien paketin.

Pinnalta komissio oli yhtenäinen, mutta pinnan alla kuohui. Politico ja Financial Times kertoivat, että ilmastopakettia käsitellyt komission kokous oli tunnelmaltaan kiivas.

Suurin kiistan aihe oli suunnitelmaan sisältyvä Euroopan unionin nykyisen päästökaupan laajennus.

Komissio ehdottaa, että unioniin luotaisiin erillinen päästökauppa tieliikenteelle ja rakennusten lämmitykselle. Tämä arvelutti osaa komissaareista.

Nykyinen päästökauppa koskee pääosin teollisuutta. Jos päästökauppa laajenee tieliikenteeseen ja lämmitykseen, se nostaa fossiilisten liikenne- ja lämmitys­polttoaineiden hintaa, joka näkyy suoraan kuluttajalle.

Muistissa on, että Ranskassa polttoaineveron korotus aiheutti vuonna 2018 kuukausia kestäneet keltaliivien mellakat ja mielenosoitukset.

Eikä muissakaan EU-maissa ole ollut tapana kiitellä päätöksentekijää, joka tekee autoilusta kalliimpaa.

Suomessa hallitus on ajanut itsensä liikennepäästöissä ahtaaseen rakoon. Liikenteen päästöt pitäisi puolittaa vain yhdeksässä vuodessa, mutta nykyinen hallitus on lykännyt epämukavimmat päätökset eteenpäin tämän syksyn budjettiriiheen. Lisäksi hallitus on linjannut, että se ei korota polttoaineveroa.

Liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja suurin osa päästökuormasta tulee tieliikenteestä.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää parhaillaan, voisiko Suomeen perustaa oman kansallisen tieliikenteen päästökaupan. Yksi esikuva on Saksa, joka suuremmin elämöimättä otti sellaisen käyttöön myös lämmityksen osalta tämän vuoden alusta.

Tonni hiilidioksidipäästöjä maksaa Saksan systeemissä nyt 25 euroa, mikä tarkoittaa bensiinin litrahinnassa 0,07 euron ja dieselissä 0,08 euron lisälaskua.

EU:n yhteinen liikenteen päästökauppa voisi olla Suomelle keino saavuttaa päästö­vähennys­tavoitteet, mutta jo komission kuohunta on merkki siitä, että järjestelmää voi olla vaikea saada aikaan koko EU:n laajuisena.

On kiinnostavaa nähdä, päättääkö Suomen hallitus syksyllä edetä omassa päästökaupassa vai jäädäänkö odottamaan EU:n mallia. Oma etunoja voisi nyt kannattaa, jos ilmaston­muutos yhtään huolestuttaa.

Kirjoittaja on HS:n politiikan ja talouden toimittaja.