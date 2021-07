Suomen harjoittama vaikuttaminen toimi vastoin metsänomistajan etua. Samoin Suomi toimi vastoin yhteiskunnan, ihmiskunnan ja biodiversiteetin etua.

Suomi sai tavoitteitaan läpi EU:n metsästrategialuonnokseen. Mutta kenen etua ennennäkemättömän voimakas, jopa pääministerivetoinen lobbaus oikein palveli? Vastaus: selluteollisuuden.

Suomen harjoittama vaikuttaminen toimi vastoin metsänomistajan etua, samoin Suomi toimi vastoin yhteiskunnan, ihmiskunnan ja biodiversiteetin etua. Yhteinen metsäpolitiikka EU:ssa ja globaalisti olisi todella tarpeen, sillä niin ilmasto kuin luonnon tuottamat ekosysteemipalvelutkin toimivat yli valtiorajojen. Nurkkakuntaisuus on pelkästään haitta.

Metsänomistaja hyötyy, kun puusta syntyy kilpailua ja hinta nousee. Kilpailua syntyy, jos metsien ekosysteemipalveluiden tuottamiselle syntyy markkina. Tätä Suomi vastustaa. Samoin Suomi vastustaa sitä, että luotaisiin korvausjärjestelmä, jolla metsänomistaja voisi valita, että hän tuottaakin puukuutioiden sijaan hiilen varastointia tai luonnonsuojelua.

Suomi haluaa myös estää parempien metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa, eli toisin sanoen haluaa jatkaa vanhakantaista metsänomistajien ohjaamista avohakkuumetsätalouteen. Avohakkuu tarkoittaa, että tuotettu puu on pääosin kuitupuuta – kuten tilastot osoittavat. Avohakkuuttoman metsätalouden puu on pääosin tukkipuuta, jonka kantohinta maanomistajalle on vähintään kolminkertainen. Lisäksi avohakkuuttomuus säilyttää marjamaat, maisemat, metsäkanalintukannat ja suuremman hiilivaraston metsässä.

Metsänhoidon ekologinen kestävyys on Suomessa yhtä kaukana kuin Brasiliassa. Sosiaalinen kestävyys paranisi, jos avohakkuista luovuttaisiin. Yhteiskunnallinen kestävyys olisi ottanut harppauksen parempaan, jos EU:n metsästrategian ensimmäinen – Suomen ankarasti vastustama – versio olisi toteutunut. Eikä taloudellinen kestävyyskään toteudu ilman luonnonmetsien lisäsuojelua.

Tiedättekö muuten, mikä on suomalaisen puun keskimääräinen läpimitta nykyään? Se on lehtipuilla vaivaiset 7 senttimetriä ja havupuilla 12 senttimetriä. Mediaaniläpimitta kuusilla on vain 4 senttimetriä, lehtipuilla 2 senttimetriä. Kun 1800-luvun lopussa sahatukin minimiläpimitta ohuemmasta päästä oli yli 40 senttimetriä, ainespuuksi kelpuutetaan nykyään vaivaisen 6 senttimetrin läpimittainen riuku – pakon edessä tietenkin. Missä on metsänhoidon kestävyys?

Metsäntutkimuksen tuottamat kasvuluvutkin huijaavat. Kasvua on paranneltu esimerkiksi pienentämällä mitattavien puiden kokoa, vaikka hyvin tiedetään, että jokaisesta taimesta ei mahdu varttumaan ainespuuta. Nämä valheet upposivat nyt EU:n koneistoon ja uppoavat ne suomalaisiinkin. Moni uskoo enemmän kertomuksia kuin omia silmiään, vaikka jokaisen tien ja radan varressa voi itse nähdä pusikoituneen todellisuuden.

Miksi Suomi pitää kiinni omasta toimivallastaan ja heikkolaatuisesta tutkimuksestaan, joka ei tähän päivään mennessä ole vielä koskaan onnistunut tuottamaan kestävää metsänhoitoa? Taustalla lienee pelko. Pelätään, että joku muu tietää paremmin ja joutuisimme ottamaan oppia muualta. Pelko paistoi Jari Lepän (kesk) ja Tytti Tuppuraisen (sd) puheesta 16. heinäkuuta tiedotustilaisuudessa selkeästi. Molemmat toistelivat hämmentävän samoilla sanoilla Suomen keskeistä linjaa: pitää metsäpolitiikka omissa käsissä.

Risto Sulkava

biologi, filosofian tohtori, 350 hehtaarin metsätilan hoitaja, Heinävesi

