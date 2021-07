EU:n yhteistä terveyspolitiikkaa on arvioitava huolellisesti

Koronakriisi on osoittanut tarpeen tiivistää terveyspoliittista yhteistyötä.

Suomi on osallistunut aktiivisella ja rakentavalla otteella Euroopan unionin tiivistyvään terveyspolitiikkaan. Työn tavoitteena on ollut vahvistaa kykyämme ratkaista tulevaisuuden kriisejä tehokkaasti ja monialaisesti, olivatpa ne minkä tyyppisiä tahansa. Etenkin monet terveysuhat ovat rajat ylittäviä ja niiden torjunta edellyttää Euroopan tasoista yhteistyötä sekä monisektorista lähestymistapaa.

Koronakriisi on osoittanut tarpeen tiivistää EU-tasolla yhteistyötä myös terveyspolitiikkaan liittyen. Sitran Terveysdata 2030 -hankkeen johtaja Markus Kalliola käsittelikin monipuolisesti niin sanotun Euroopan terveysunionin lukuisia aloitteita Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla (14.7.).

Yksi yhteiseen terveyspolitiikkaan liittyvistä aloitteista koskee syksyllä 2021 odotettavaa ehdotusta Euroopan terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) perustamisesta. Komissio lähtee siitä, että jo ehdotetut ja tulevat uudistukset voidaan toteuttaa EU:n perussopimusten puitteissa, mutta aloitteiden huolellinen tarkastelu on silti tästäkin näkökulmasta tarpeen.

Tällä hetkellä Euroopan terveysunioniin liittyvien ehdotusten kokonaisuus on jokseenkin monimutkainen. Vaikka yhteistyötä tarvitaankin monilla sektoreilla, riskinä on eri EU-toimijoiden tehtävien päällekkäisyys. Sitä tulisi välttää. Erityisesti HERA:a koskevat suunnitelmat ovat vielä auki, ja siksi jäsenvaltioiden on osallistuttava aktiivisesti kokonaisuuteen liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon.

On välttämätöntä, että EU:n terveyspolitiikasta ja sen kehittämisestä käydään kattavaa keskustelua niin jäsenmaiden kesken kuin kansallisestikin. Meidän on arvioitava huolellisesti, missä asioissa voimme eurooppalaisella yhteistyöllä saavuttaa erityistä lisäarvoa ja mitkä terveyspoliittiset linjaukset meidän on syytä pitää jatkossakin kansallisesti päätettävissä.

Hanna Sarkkinen

sosiaali- ja terveysministeri (vas)

Krista Kiuru

perhe- ja peruspalveluministeri (sd)

