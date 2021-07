Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, että Euroopan komission julkaisema metsästrategia hivuttaa metsiä koskevaa päätöksentekoa EU-tasolle.

”Vaikka useimmat ehdotukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön jäsenmaiden kanssa, vaikuttavat ne jokaisen uuden ilmastoa, ympäristöä ja energiaa koskevan ehdotuksen taustalla.”

”Osana metsästrategiaa komissio esittää uutta lainsäädäntöä, jonka päämääränä on lisätä koottua tietoa EU:n metsistä. Tarkoituksena on valjastaa satelliitit metsädatan keruuseen Euroopassa. Tämän lisäksi jäsenmaiden tulisi valmistella kansallinen suunnitelma siitä, miten metsät palvelevat ilmastotavoitteita.”

”Jo keväällä biodiversiteettistrategian julkaisun yhteydessä komissio kertoi tulevasta ehdotuksesta, joka sitoisi jäsenmaita metsäekosysteemien ennallistamiseen. Myös vanhojen metsien määritelmästä on tarkoitus saavuttaa EU-tason sopimus.”

”Metsien suojelussa Suomi on unionin mallioppilaita sekä suojelun määrässä että vapaaehtoisen Metso-ohjelman toimeenpanossa. Lisää pakollista EU-tason suojelua Suomessa ei tarvita. On hyvä havaita, että komissio nimeää Metso-ohjelman malliksi, josta muiden jäsenmaiden tulisi ottaa oppia.”

”Komissio kaavailee edelleen oman EU-tason metsäsertifiointijärjestelmän luomista. ’Luonnonläheisen metsänhoidon’ leima sulkisi pois esimerkiksi avohakkuut ja rajoittaisi metsien käyttöä monin tavoin.”

”Markkinaehtoinen metsäsertifiointi on poikkeuksellinen menestystarina, jota ei ole syytä vaarantaa uudella EU-byrokratialla. Metsänomistajille on tarjolla useita kansainvälisesti tunnettuja sertifikaatteja. On vaikea nähdä, mitä lisäarvoa EU-tason hallinnollinen sertifiointi toisi kestävän metsänhoidon määrittelyssä.”

Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Juho Kuosmasen ohjaaman Hytti nro 6:n voittama Grand Prix -palkinto Cannesin elokuvajuhlilla oli tärkeä voitto elokuvaväelle.

”Elokuvan kotimaista arvoa ei himmennä lainkaan se, että se kuvattiin Venäjällä. Myös elokuvan kieli on muutamaa suomenkielistä repliikkiä lukuun ottamatta venäjä.”

”Venäjän kieltä voi pitää jopa raikkaana poikkeuksena [Aki] Kaurismäen monotonisen suomen jälkeen.”

”Elokuvantekijöille palkinto on tärkeä paitsi henkisesti myös taloudellisesti. Menestyksen tuoma julkisuus helpottaa levityssopimusten laatimista.”

”Odotukset seuraavia elokuvia kohtaan kasvavat. Se on hyvä, sillä Kaurismäen tuotannon rinnalle mahtuu lisää suomalaisia menestystarinoita.”