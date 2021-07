Autot sähköistyvät hyvää vauhtia, ja se on ympäristön kannalta hyvä asia. Suomi on kuitenkin pitkä maa, ja toisaalta monilla alueilla auto on välttämättömyys.

Rautateiden sähköistyksen laajuutta kannattaisi mielestäni hyödyntää autovaunukalustoa lisäämällä ja varustamalla vaunut latausmahdollisuudella matkan aikana. Tienvarsilatauspisteet eivät riitä autojen määrän kasvaessa, puhumattakaan akkujen latauksen viemästä matka-ajasta.

Paul-Erik Söderlund

Vantaa

