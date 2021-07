Juha Niskanen kirjoitti (HS Mielipide 17.7.) Eläkkeensaajien keskusliiton jäsenyhdistysten säännöistä. Hän totesi, että säännöissä on kohta, jonka mukaan yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen keskusliitosta eroamista sekä yhdistyksen purkamista koskeva päätös on alistettava keskusliiton hallituksen hyväksyttäväksi.

Asiaa koskeva 16. pykälä kuuluu seuraavasti: ”Näiden sääntöjen muuttamiseen, yhdistyksen eroamiseen liitosta tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen, eroamisen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on alistettava liiton hallituksen hyväksyttäväksi ennen yhdistysrekisteriin ilmoittamista.”

Siis ainoastaan sääntöjen muuttamista koskeva päätös on alistettava liiton hallituksen hyväksyttäväksi ennen yhdistysrekisteriin ilmoittamista. Sama käytäntö on olemassa lukuisissa järjestöissä, ja se on täysin lainmukainen.

Timo Kokko

toiminnanjohtaja, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry

