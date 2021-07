Jo yli kymmenen vuotta sitten katupuille suunniteltiin uusi kasvualusta, joka mahdollistaa puiden istuttamisen myös ahtaiden katujen rakenteisiin.

Katupuiden häviäminen tiiviistä kaupunkirakenteesta on herättänyt keskustelua. Monessa Pohjois-Euroopan maassa kaupunkien ydinalueita ei voitaisi edes ajatella ilman katupuita. Meillä mennään ikävästi eri suuntaan, kuten esimerkiksi Hämeentiellä.

Puiden kasvualustaa ja sen tilavaatimuksia tutkittiin Helsingin puisto- ja katutoimessa jo yli kymmenen vuotta sitten. Rakennusvirasto suunnitteli Helsingin ja Tampereen yliopistojen maaperä- ja kasvitieteen asiantuntijoiden kanssa katupuille uuden kasvualustan, joka mahdollistaa puiden istuttamisen myös ahtaiden katujen rakenteisiin. Tutkimus ja suunnittelu kesti kymmenen vuotta. Rahoittajana oli Helsingin kaupungin lisäksi muun muassa Tekes.

Tutkimuksen tuloksena saatiin katupuiden kasvualusta, joka toimii samanaikaisesti myös kadun maanalaisena rakenteena, eli kadun jalkakäytävät ja ajokaistat ovat osa katupuiden kasvualustaa. Tällä teknologialla toteutettiin muun muassa valtaosa Vuosaaren Aurinkolahden katupuista. Puut kasvavat ja menestyvät hyvin.

Rakenne on routimaton, liikenteen painon kestävä ja painumaton. Tilaa katupuille siis on, mutta katupuiden istuttamisen on oltava tavoitteena hankkeen alusta asti.

Minne on hävinnyt tämän teknologian osaaminen? Aikanaan Helsingin noin 40 000 katupuun suunnittelusta ja hoidosta vastasivat omat asiantuntijat. Silloin asia oli kaupungille tärkeä.

Kaupungin tahtoa ympäristöasioissa ei voi ulkoistaa tilattavaksi osaaviltakaan konsulteilta. Kaiken edellytyksenä on kaupungin oma tahtotila ja ympäristöä kunnioittava tekemisen kulttuuri.

Pentti Peurasuo

eläkkeellä oleva entinen kaupungin viherasiantuntija, konsultti, Helsinki

